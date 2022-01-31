Сахарное печенье с корицей – рецепт выпечки, которая начинает таять уже в руках

Домашнее печенье и миллионы его рецептов говорят о том, что с каждым днем эта выпечка становится актуальней.

Мы делились рецептом мандаринового с трещинками, теперь попробуйте вот это, с ярким вкусом корицы, авторства Мashed.com.

Печенье с корицей / Фото: depositphotos.com

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Внутри оно остается мягким, а сверху покрыто коричной корочкой. Вероятно, пряно-сладкий вкус этого печенья должен запомниться надолго.

Сахарное печенье с корицей

Сахарное печенье с корицей / Фото: www.mashed.com

Ингредиенты:

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150 г сливочного масла комнатной температуры;

200 г + 3 ст. л. сахара;

1 ч. л. ванильного экстракта;

1 большое яйцо;

250-300 г муки;

5 ч. л. корицы;

½ ч. л. соды;

щепотка соли.

Рецепт сырного печенья на скорую руку найдете здесь.

Как приготовить:

Взбейте масло и 1 стакан сахара до однородной и воздушной массы (около 4 минут). Добавьте яйцо и ванильный экстракт и снова взбейте до объединения. В отдельной миске смешайте муку, пищевую соду, 3 чайные ложки корицы и соль. Добавьте мучную смесь в чашу миксера и перемешайте, пока тесто не начнет отступать от стенок. Положите в морозилку на 40 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов и подготовьте противень с пергаментной бумагой. Смешайте 2 ст. л корицы и 3 ст. л. сахара. Из теста скатайте шарики и обваляйте в сахаре с корицей. Выложите на противень, немного приплюснув пальцами. Выпекайте 10-12 минут, пока верх не начнет подрумяниваться. Дайте остыть на противне.

В видео смотрите, как замесить тесто для этого печенья.