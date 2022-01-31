Сахарное печенье с корицей – рецепт выпечки, которая начинает таять уже в руках

Домашнее печенье и миллионы его рецептов говорят о том, что с каждым днем эта выпечка становится актуальней.
Мы делились рецептом мандаринового с трещинками, теперь попробуйте вот это, с ярким вкусом корицы, авторства Мashed.com.
Печенье с корицей / Фото: depositphotos.com
Внутри оно остается мягким, а сверху покрыто коричной корочкой. Вероятно, пряно-сладкий вкус этого печенья должен запомниться надолго.
Сахарное печенье с корицей
Сахарное печенье с корицей / Фото: www.mashed.com
Ингредиенты:
- 150 г сливочного масла комнатной температуры;
- 200 г + 3 ст. л. сахара;
- 1 ч. л. ванильного экстракта;
- 1 большое яйцо;
- 250-300 г муки;
- 5 ч. л. корицы;
- ½ ч. л. соды;
- щепотка соли.
Рецепт сырного печенья на скорую руку найдете здесь.
Как приготовить:
- Взбейте масло и 1 стакан сахара до однородной и воздушной массы (около 4 минут). Добавьте яйцо и ванильный экстракт и снова взбейте до объединения.
- В отдельной миске смешайте муку, пищевую соду, 3 чайные ложки корицы и соль.
- Добавьте мучную смесь в чашу миксера и перемешайте, пока тесто не начнет отступать от стенок. Положите в морозилку на 40 минут.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и подготовьте противень с пергаментной бумагой.
- Смешайте 2 ст. л корицы и 3 ст. л. сахара.
- Из теста скатайте шарики и обваляйте в сахаре с корицей. Выложите на противень, немного приплюснув пальцами.
- Выпекайте 10-12 минут, пока верх не начнет подрумяниваться.
- Дайте остыть на противне.
В видео смотрите, как замесить тесто для этого печенья.