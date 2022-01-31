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Цукрове печиво з корицею – рецепт випічки, яка починає танути вже в руках

Ірина Маслова
31 січня, 08:04
І спекти його дуже просто. Кориці справді багато – 5 чайних ложок. Вона йде в тісто та на обвалювання. Перед випіканням тісто треба потримати в холодильнику

Домашнє печиво та мільйони його рецептів кажуть про те, що з кожним днем ця випічка стає актуальнішою.

Ми ділилися рецептом мандаринового з тріщинками, тепер спробуйте ось це, з яскравим смаком кориці, авторства Мashed.com.

Печиво з корицею / Фото: depositphotos.com

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Усередині воно залишається м'яким, а зверху вкрите коричною скоринкою. Імовірно, пряно-солодкий смак цього печива має запам'ятатися надовго.

Цукрове печиво з корицею

Цукрове печиво з корицею / Фото: www.mashed.com

Інгредієнти:

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  • 150 г вершкового масла кімнатної температури;
  • 200 г + 3 ст. л. цукру;
  • 1 ч. л. ванільного екстракту;
  • 1 велике яйце;
  • 250-300 г борошна;
  • 5 ч. л. кориці;
  • ½ ч. л. соди;
  • дрібка солі.

Рецепт сирного печива нашвидкуруч знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Збийте масло й 1 склянку цукру до однорідної і повітряної маси (близько 4 хвилин). Додайте яйце та ванільний екстракт і знову збийте до об'єднання.
  2. В окремій мисці змішайте борошно, харчову соду, 3 чайні ложки кориці та сіль.
  3. Додайте борошняну суміш в чашу міксера і перемішайте, доки тісто не почне відступати від стінок. Покладіть у морозилку на 40 хвилин.
  4. Розігрійте духовку до 180 градусів і підготуйте деко з пергаментним папером.
  5. Змішайте 2 ст. л кориці та 3 ст. л. цукру.
  6. З тіста скачайте кульки та обваляйте в цукрі з корицею. Викладіть на деко, трохи приплюснувши пальцями.
  7. Випікайте 10-12 хвилин, доки верх не почне підрум'янюватися.
  8. Дайте охолонути на деку.

У відео дивіться, як замісити тісто для печива.

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