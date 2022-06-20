Салат "Бахор" на ужин – он хорошо насыщает и освежает одновременно

Это салат-закуска узбекской кухни. К слову, попробуйте наваристый суп маставу, с ингредиентами для плова.

"Бахор" переводится, как весна. Узбеки считают его освежающим. Вероятно, из-за присутствия огурцов и помидоров.

Узбекский салат "Бахор"

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Если есть говядина, то это правильный рецепт, но можно заменить курицей. Заправляется майонезом, сметаной или натуральным йогуртом.

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Салат "Бахор" с говядиной

Салат "Бахор" с говядиной

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Ингредиенты:

говядина – 300 г;

помидор, огурец – по 2 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

чеснок – 1 зубок;

сыр твердый – 100 г;

яйца вареные – 3 шт.;

укроп, петрушка;

йогурт (майонез или сметана), соль, перец.

Как приготовить:⠀

Говядину предварительно сварить в подсоленной воде до мягкости мяса. Затем остудить и нарезать кубиками. Лук нарезать полукольцами, залить кипятком и промыть проточной водой для удаления лишней горечи. Нарезать кубиками яйца. Огурцы и помидоры нарезать тонкой соломкой, выложить в глубокую миску, добавить лук и измельченный чеснок. К овощам добавить мясо и яйца. Сыр натереть и измельчить зелень. Добавить в салат. Поперчить и посолить по вкусу. Заправить майонезом, сметаной или йогуртом.

К ужину будет очень кстати теплый салат с баклажанами. Его рецепт здесь.