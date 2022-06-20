Салат "Бахор" на вечерю – він добре насичує та освіжає одночасно

Це салат-закуска узбецької кухні. До речі, спробуйте наваристий суп маставу з інгредієнтами для плову.
"Бахор" перекладається, як весна. Узбеки вважають його освіжальним. Ймовірно, через присутність огірків та помідорів.
Узбецький салат "Бахор"
Якщо є яловичина, це правильний рецепт, але можна замінити куркою. Заправляється майонезом, сметаною або натуральним йогуртом.
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Салат "Бахор" з яловичиною
Салат "Бахор" з яловичиною
Інгредієнти:
- яловичина – 300 г;
- помідор, огірок – по 2 шт.;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- часник – 1 зубок;
- сир твердий – 100 г;
- яйця варені – 3 шт.;
- кріп, петрушка;
- йогурт (майонез або сметана), сіль, перець.
Як приготувати:⠀
- Яловичину попередньо зварити у підсоленій воді до м'якості м'яса. Потім остудити та нарізати кубиками.
- Цибулю нарізати півкільцями, залити окропом і промити проточною водою видалення зайвої гіркоти.
- Нарізати яйця кубиками. Огірки та помідори нарізати тонкою соломкою, викласти в глибоку миску, додати цибулю та подрібнений часник.
- До овочів додати м'ясо та яйця.
- Сир натерти та подрібнити зелень. Додати до салату.
- Поперчити та посолити за смаком. Заправити майонезом, сметаною або йогуртом.
До вечері буде доволі доречним теплий салат з баклажанами, його рецепт тут.