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Салат "Цезарь" – рецепты классического с анчоусами и более привычного с курицей

Ирина Маслова
28 декабря, 13:22
Ранний "Цезарь" – это порванные листья ромена, заправленные яйцом всмятку, взбитым с оливковым маслом и тертым пармезаном. Обязательно добавление вустерширского соуса

"Цезарь" несомненно украсит праздничный стол, если предпочитаете салаты без майонеза даже на Новый год.

Сегодня вариантов "Цезаря" достаточно и на любой вкус, но сначала салат представлял собой порванный руками салат романо (ромен).

Салат "Цезарь" на Новый год-2022 / Фото: natashaskitchen.com

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Он заправлялся соусом из яйца всмятку, взбитым с оливковым маслом, тертым пармезаном и вустерширским соусом.

В 30-ых годах прошлого века, в США, когда "Цезарь" стал популярным, к нему стали добавлять анчоусы.

Такой рецепт мы нашли на Seriouseats.com, салат с курицей – редакционный. И в один, и в другой нужен вустерширский соус.

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Салат "Цезарь" – рецепт с анчоусами

Салат "Цезарь" на Новый год-2022 / Фото: natashaskitchen.com

Ингредиенты:

  • Оливковое масло – 100 мл
  • Чеснок – 2 зуб. (измельченных)
  • Белый хлеб или батон – 200 г
  • Тертый пармезан – 100 г
  • Яичный желток
  • Сок лимона – 1 ст. л.
  • Анчоусы – 4-6 шт.
  • Вустерширский соус – 1 ч. л.
  • Рапсовое масло – 80 мл
  • Салат романо – 2 головки (внутренние листья)
  • Соль, черный перец

Как приготовить:

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  1. Духовку разогреть до 190 градусов. Смешать 3 столовые ложки оливкового масла с измельченным чесноком и взбить в течение 30 секунд. Процедить, чтобы убрать из масла чеснок. Чеснок отложить. Добавить кубики хлеба и перемешать.
  2. Добавить 2 столовые ложки пармезана, перемешать и приправить по вкусу солью и перцем. Переложить на противень. Запекать около 15 минут. Вынуть из духовки и перемешать с еще 2 столовыми ложками пармезана. Дать остыть.
  3. Для заправки соединить яичный желток, лимонный сок, анчоусы, вустерширский соус, чеснок, пропущенный через пресс, и 1/4 стакана сыра пармезана.
  4. Взбивать блендером, при этом добавляя понемногу рапсового масла до образования однородной эмульсии. Постоянно взбивая, медленно медленно ввести 60 мл оливкового масла. Обильно приправить по вкусу солью и перцем.
  5. Перед подачей заправить салат. Добавить пармезан и гренки, перемешать.
  6. Переложить в салатник и посыпать сыром и гренками.

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Салат "Цезарь" – рецепт с курицей

Салат с курицей и гренками Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Кочан салата романо – 1 шт.
  • Пармезан – 100 г
  • Куриное филе – 2 шт.
  • Соль, молотый черный перец

Для заправки:

  • Филе анчоуса – 4 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Дижонская горчица – 2 ст. л.
  • Белый винный уксус – 1 ст. л.
  • Вустерский соус – 1 ч. л.
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Щепотка молотого перца
  • Подсолнечное масло – 150 мл
  • Оливковое масло – 100 мл

Для крутонов:

  • Чиабатта – 1 шт.
  • Растительное масло – 50 мл
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Соль

Как приготовить:

  1. Куриное филе запечь в духовке, отварить или пожарить на сковороде, приправив по вкусу. Остудить и нарезать тонкими полосками.
  2. Для заправки смешать в блендере яйцо, очищенный чеснок, анчоусы, винный уксус, дижонскую горчицу, соль, сахар, перец и оливковое масло. Взбить до получения однородной массы. Добавить подсолнечное масло, взбить в густую эмульсию.
  3. Чиабатту нарезать кубиками. Перемешать масло с измельченным чесноком, посолить. Полить хлеб масляной смесью, хорошо перемешать и запечь в течение 5 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
  4. Половину пармезана натереть на мелкой терке. Остальной сыр натереть крупными лепестками.
  5. Листья салата помыть и обсушить, крупно порвать.
  6. Собрать салат, заправить и украсить по вкусу.