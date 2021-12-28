Салат "Цезарь" – рецепты классического с анчоусами и более привычного с курицей

"Цезарь" несомненно украсит праздничный стол, если предпочитаете салаты без майонеза даже на Новый год.
Сегодня вариантов "Цезаря" достаточно и на любой вкус, но сначала салат представлял собой порванный руками салат романо (ромен).
Салат "Цезарь" на Новый год-2022 / Фото: natashaskitchen.com
Он заправлялся соусом из яйца всмятку, взбитым с оливковым маслом, тертым пармезаном и вустерширским соусом.
В 30-ых годах прошлого века, в США, когда "Цезарь" стал популярным, к нему стали добавлять анчоусы.
Такой рецепт мы нашли на Seriouseats.com, салат с курицей – редакционный. И в один, и в другой нужен вустерширский соус.
Салат "Цезарь" – рецепт с анчоусами
Салат "Цезарь" на Новый год-2022 / Фото: natashaskitchen.com
Ингредиенты:
- Оливковое масло – 100 мл
- Чеснок – 2 зуб. (измельченных)
- Белый хлеб или батон – 200 г
- Тертый пармезан – 100 г
- Яичный желток
- Сок лимона – 1 ст. л.
- Анчоусы – 4-6 шт.
- Вустерширский соус – 1 ч. л.
- Рапсовое масло – 80 мл
- Салат романо – 2 головки (внутренние листья)
- Соль, черный перец
Как приготовить:
- Духовку разогреть до 190 градусов. Смешать 3 столовые ложки оливкового масла с измельченным чесноком и взбить в течение 30 секунд. Процедить, чтобы убрать из масла чеснок. Чеснок отложить. Добавить кубики хлеба и перемешать.
- Добавить 2 столовые ложки пармезана, перемешать и приправить по вкусу солью и перцем. Переложить на противень. Запекать около 15 минут. Вынуть из духовки и перемешать с еще 2 столовыми ложками пармезана. Дать остыть.
- Для заправки соединить яичный желток, лимонный сок, анчоусы, вустерширский соус, чеснок, пропущенный через пресс, и 1/4 стакана сыра пармезана.
- Взбивать блендером, при этом добавляя понемногу рапсового масла до образования однородной эмульсии. Постоянно взбивая, медленно медленно ввести 60 мл оливкового масла. Обильно приправить по вкусу солью и перцем.
- Перед подачей заправить салат. Добавить пармезан и гренки, перемешать.
- Переложить в салатник и посыпать сыром и гренками.
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Салат "Цезарь" – рецепт с курицей
Салат с курицей и гренками Фото: depositphotos.com
Ингредиенты:
- Кочан салата романо – 1 шт.
- Пармезан – 100 г
- Куриное филе – 2 шт.
- Соль, молотый черный перец
Для заправки:
- Филе анчоуса – 4 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Дижонская горчица – 2 ст. л.
- Белый винный уксус – 1 ст. л.
- Вустерский соус – 1 ч. л.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Щепотка молотого перца
- Подсолнечное масло – 150 мл
- Оливковое масло – 100 мл
Для крутонов:
- Чиабатта – 1 шт.
- Растительное масло – 50 мл
- Чеснок – 1 зуб.
- Соль
Как приготовить:
- Куриное филе запечь в духовке, отварить или пожарить на сковороде, приправив по вкусу. Остудить и нарезать тонкими полосками.
- Для заправки смешать в блендере яйцо, очищенный чеснок, анчоусы, винный уксус, дижонскую горчицу, соль, сахар, перец и оливковое масло. Взбить до получения однородной массы. Добавить подсолнечное масло, взбить в густую эмульсию.
- Чиабатту нарезать кубиками. Перемешать масло с измельченным чесноком, посолить. Полить хлеб масляной смесью, хорошо перемешать и запечь в течение 5 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
- Половину пармезана натереть на мелкой терке. Остальной сыр натереть крупными лепестками.
- Листья салата помыть и обсушить, крупно порвать.
- Собрать салат, заправить и украсить по вкусу.