Салат "Цезар" – рецепти класичного з анчоусами та звичнішого з куркою

"Цезар" безсумнівно прикрасить святковий стіл, якщо віддаєте перевагу салатам без майонезу навіть на Новий рік.

Сьогодні варіянтів "Цезаря" достатньо і на будь-який смак, але спочатку це був порваний руками салат романо (ромен).

Салат "Цезар" на Новий рік-2022 / Фото: natashaskitchen.com

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Він заправлявся соусом зі звареним некруто яйцем, збитим з оливковою олією, тертим пармезаном та вустерширським соусом.

У 30-х роках минулого століття, у США, коли "Цезар" став популярним, до нього стали додавати анчоуси.

Такий рецепт ми знайшли на Seriouseats.com, салат з куркою – редакційний. І в один, і в інший потрібний вустерширський соус.

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Салат "Цезар" – рецепт з анчоусами

Салат "Цезар" на Новий рік-2022 / Фото: natashaskitchen.com

Інгредієнти:

Оливкова олія – 100 мл

Часник – 2 зуб. (подрібнених)

Білий хліб або батон – 200 г

Тертий пармезан – 100 г

Яєчний жовток

Сік лимона – 1 ст. л.

Анчоуси – 4-6 шт.

Вустерширський соус – 1 ч. л.

Ріпакова (рапсова) олія – 80 мл

Салат романо – 2 головки (внутрішнє листя)

Сіль, чорний перець

Як приготувати:

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Духовку розігріти до 190 градусів. Змішати 3 столові ложки оливкової олії із подрібненим часником і збити впродовж 30 секунд. Процідити, щоби прибрати з олії часник. Часник відкласти. Додати кубики хліба та перемішати. Додати 2 столові ложки пармезану, перемішати та приправити за смаком сіллю та перцем. Перекласти на деко. Запікати близько 15 хвилин. Вийняти з духовки і перемішати ще з 2 столовими ложками пармезану. Дати охолонути. Для заправки з'єднати яєчний жовток, лимонний сік, анчоуси, вустерширський соус, часник, пропущений через прес, та 1/4 склянки сиру пармезану. Збивати блендером, при цьому додаючи потроху рапсової олії до утворення однорідної емульсії. Постійно збиваючи, повільно ввести 60 мл оливкової олії. Рясно приправити за смаком сіллю та перцем. Перед подачею заправити салат. Додати пармезан та грінки, перемішати. Перекласти в салатник і посипати сиром та грінками.

Салат "Цезар" – рецепт з куркою

Інгредієнти:

Качан салату романо – 1 шт.

Пармезан – 100 г

Куряче філе – 2 шт.

Сіль, мелений чорний перець

Для заправки:

Філе анчоуса – 4 шт.

Яйце – 1 шт.

Діжонська гірчиця – 2 ст. л.

Білий винний оцет – 1 ст. л.

Вустерський соус – 1 ч. л.

Сіль – 1/2 ч. л.

Дрібка меленого перцю

Соняшникова олія – 150 мл

Оливкова олія – 100 мл

Для крутонів:

Чіабата – 1 шт. або білий хліб – 200 г

Олія – 50 мл

Часник – 1 зуб.

Сіль

Як приготувати: