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Салат "Цезарь" – вкусный рецепт с минимумом калорий

Ирина Маслова
11 февраля, 18:20
Готовится с пекинской капустой, заправляется натуральным йогуртом. Куриную грудка для этого салата нужно запечь

Мы знаем, что классический "Цезарь" готовится с анчоусами, более привычный нам с курицей тоже максимально приблизился к классике.

Этот диетический и к тому же сравнительно недорогой. Вместо салата айсберг здесь пекинская капуста. Ее нужно порвать руками.

Салат "Цезарь" / Фото: Depositphotos

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Для гренок – цельнозерновой хлеб, который обжаривается на сухой сковороде. Специи добавляйте по вкусу.

Рецепт со страницы pp.food_recepts.

Салат "Цезарь", диетический рецепт

Салат "Цезарь", диетический рецепт / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Ингредиенты на одну порцию:

  • куриная грудка запеченная, пекинская капуста – по 50 г;
  • черри – 100 г;
  • твердый сыр или пармезан – 20 г;
  • йогурт натуральный – 30 г;
  • хлеб цельнозерновой – 2 ломтика.

Здесь найдете рецепт нового свекольного салата, в его составе есть обжаренные соленые огурцы.

Как приготовить:

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  1. Куриную грудку нарезать на небольшие кубики. Сыр натереть или порезать тонкими пластинами.
  2. Порвать руками пекинскую капусту. Черри разрезать пополам.
  3. Хлеб нарезать кубиками и обжарить.
  4. Соединить все ингредиенты и заправить йогуртом.