Салат "Цезарь" – вкусный рецепт с минимумом калорий

Мы знаем, что классический "Цезарь" готовится с анчоусами, более привычный нам с курицей тоже максимально приблизился к классике.

Этот диетический и к тому же сравнительно недорогой. Вместо салата айсберг здесь пекинская капуста. Ее нужно порвать руками.

Салат "Цезарь" / Фото: Depositphotos

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Для гренок – цельнозерновой хлеб, который обжаривается на сухой сковороде. Специи добавляйте по вкусу.

Рецепт со страницы pp.food_recepts.

Салат "Цезарь", диетический рецепт

Салат "Цезарь", диетический рецепт / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Ингредиенты на одну порцию:

куриная грудка запеченная, пекинская капуста – по 50 г;

черри – 100 г;

твердый сыр или пармезан – 20 г;

йогурт натуральный – 30 г;

хлеб цельнозерновой – 2 ломтика.

Здесь найдете рецепт нового свекольного салата, в его составе есть обжаренные соленые огурцы.

Как приготовить:

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