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Салат "Минутка" из молодой капусты и рецепт особенно вкусной заправки

Ирина Маслова
9 мая, 17:37
Он мгновенный, потому что используются только капуста, укроп и зеленый лук. Автор рецепта предлагает немного подержать его в холодильнике под пленкой, так заправка лучше сработает

Казалось бы, такой простой салат с молодой капустой, но ведь можно сделать очень даже интересным. Обязательно попробуйте его с соусом на основе вареных желтков.

Здесь тоже весь секрет в заправке и, пожалуй, в самом несправедливо неиспользуемым – сахаре. Он действительно дарит капусте очень яркий вкус.

Салат из молодой капусты - простой рецепт

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Фублогер Ольга Матвей советует немного подержать салат под пленкой в холодильнике, так капуста слегка промаринуется под действием лимонного сока и станет еще вкуснее.

Салат из молодой капусты

Салат из молодой капусты / Фото: Ольга Матвей

Ингредиенты:

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  • капуста – 1 маленькая;
  • зеленый лук – 4-5 шт.;
  • пучок укропа.

Для заправки:

  • соль – половина ч. л.;
  • масло – 4-5 ст. л.;
  • сок лимона 1 ст. л.;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • перец – 1/4 ч. л.

Сразу два интересных рецепта классического салат с крабовыми палочками собраны в этом материале.

Как приготовить:

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  1. Капусту мелко нашинковать, укроп очень мелко нарезать, зеленый лук нарезать. Соединить в миске.
  2. Растительное масле соединить с лимонным соком, сахаром, солю и перцем. Перемешать.
  3. Заправить салат и перемешать.

Как делает этот салат автор рецепта – смотрите в видео.

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