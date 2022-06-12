Салат "Муравейник" – рецепт одного из самых оригинальных салатов

Благодаря творческому и кулинарному потенциалу хозяек почти каждый день рождается новый салат. Интересный Загадку для гостей очень рекомендуем, среди его ингредиентов – нарезанные блины.
"Муравейник" – один из самых популярных на праздник и на каждый день. Он украшается картофелем, приготовленным до состояния фри, здесь важно натереть его тонко.
Рецепт салата "Муравейник" / Фото: instagram.com/kyxnia_so_vkusom/
Еще нужна курица, если есть время запеките филе, так будет гораздо вкуснее. Салат заправляется майонезом.
Рецепт от Калнина Наталья.
Салат "Муравейник"
Ингредиенты:
- отварная или запеченная курица – 200 г;
- свежий огурец, помидор – по 2 шт.;
- картофель – 3 шт.;
- сыр – 100 г;
- чеснок – 2 зуб.;
- соль, перец, майонез, зелень.
Как приготовить:
- Картофель натереть на терке для моркови по-корейски, хорошо промыть и обсушить на полотенце.
- В сковороду налить растительное масло высотой 4-5 мм, небольшими порциями обжарить картофель до золотистого цвета.
- Куриное филе (отварное или запеченное) нарезать соломкой, помидоры и огурцы нарезать брусочками. Сыр натереть.
- Помидоры выложить на дуршлаг, дать соку стечь.
- Собрать салат: первый слой – половина курицы, смазать майонезом, второй – половина огурцов, смазать майонезом, третий – помидоры, их нужно посолить и положить чеснок, пропущенный через пресс, и так далее.
- Последний слой – тертый сыр и майонез. Сверху выложить жареный картофель и украсить зеленью.
Как готовит салат "Муравейник" автор рецепта, можно посмотреть в видео.
Если предпочитаете максимально легкие, то есть овощные салаты, то приготовьте его с редисом, огурцом и яйцами.