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Салат "Мурашник" – рецепт одного з найоригінальніших салатів

Ірина Маслова
12 червня, 13:36
Формувати його потрібно у вигляді мурашника, а прикрашається він тонко натертою і обсмаженою практично до стану чіпсів картоплею

Завдяки творчому та кулінарному потенціялу господарок майже щодня народжується новий салат. Цікавий Загадку для гостей дуже рекомендуємо, серед інгредієнтів – нарізані млинці.

"Мурашник" – один з найпопулярніших на свято та на кожен день. Він прикрашається картоплею, приготовленою до стану фрі, тут важливо натерти її тонко.

Рецепт салату "Мурашник"

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Ще потрібна курка, якщо є час запікайте філе, так буде набагато смачніше. Салат заправляється майонезом.

Рецепт від Калніна Наталія.

Салат "Мурашник"

Інгредієнти:

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  • відварена або запечена курка – 200 г;
  • свіжий огірок, помідор – по 2 шт.;
  • картопля – 3 шт.;
  • сир – 100 г;
  • часник – 2 зуб.;
  • сіль, перець, майонез, зелень.

Як приготувати:

  1. Картоплю натерти на терці для моркви по-корейськи, добре промити й обсушити на рушнику.
  2. У сковороду налити олію заввишки 4-5 мм, невеликими порціями обсмажити картоплю до золотавого кольору.
  3. Куряче філе (відварене або запечене) нарізати соломкою, помідори та огірки нарізати брусочками. Сир натерти.
  4. Помідори викласти на друшляк, дати соку стекти.
  5. Зібрати салат: перший шар – половина курки, змастити майонезом, другий – половина огірків, змастити майонезом, третій – помідори, їх потрібно посолити та покласти часник, пропущений через прес, і так далі.
  6. Останній шар – тертий сир та майонез. Зверху викласти смажену картоплю і прикрасити зеленню.

Як готує салат "Мурашник" авторка рецепту, можна подивитися у відео.

Якщо віддаєте перевагу максимально легким, тобто овочевим салатам, то приготуйте його з редисом, огірком та яйцями.