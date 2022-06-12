Салат "Мурашник" – рецепт одного з найоригінальніших салатів

Завдяки творчому та кулінарному потенціялу господарок майже щодня народжується новий салат. Цікавий Загадку для гостей дуже рекомендуємо, серед інгредієнтів – нарізані млинці.
"Мурашник" – один з найпопулярніших на свято та на кожен день. Він прикрашається картоплею, приготовленою до стану фрі, тут важливо натерти її тонко.
Рецепт салату "Мурашник"
Ще потрібна курка, якщо є час запікайте філе, так буде набагато смачніше. Салат заправляється майонезом.
Рецепт від Калніна Наталія.
Салат "Мурашник"
Інгредієнти:
- відварена або запечена курка – 200 г;
- свіжий огірок, помідор – по 2 шт.;
- картопля – 3 шт.;
- сир – 100 г;
- часник – 2 зуб.;
- сіль, перець, майонез, зелень.
Як приготувати:
- Картоплю натерти на терці для моркви по-корейськи, добре промити й обсушити на рушнику.
- У сковороду налити олію заввишки 4-5 мм, невеликими порціями обсмажити картоплю до золотавого кольору.
- Куряче філе (відварене або запечене) нарізати соломкою, помідори та огірки нарізати брусочками. Сир натерти.
- Помідори викласти на друшляк, дати соку стекти.
- Зібрати салат: перший шар – половина курки, змастити майонезом, другий – половина огірків, змастити майонезом, третій – помідори, їх потрібно посолити та покласти часник, пропущений через прес, і так далі.
- Останній шар – тертий сир та майонез. Зверху викласти смажену картоплю і прикрасити зеленню.
Як готує салат "Мурашник" авторка рецепту, можна подивитися у відео.
Якщо віддаєте перевагу максимально легким, тобто овочевим салатам, то приготуйте його з редисом, огірком та яйцями.