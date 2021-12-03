Салат, основное блюдо и десерт – вегетарианские рецепты на Новый год-2022

Отсутствие мяса или рыбы на новогоднем столе совсем не означает, что еда будет невкусной.

Сегодня существует масса отличнейших блюд не только для людей, которые отказались от пищи животного происхождения. Их могут распробовать и по достоинству оценить другие.

Вегетарианские рецепты на Новый год-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

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В салате от vegetarianstvo_recepts присутствует стручковая фасоль и обычная – белая и черная.

Картофель по рецепту vegetarian.heaven будет запекаться, чтобы он приготовился равномерно, нужно постараться нарезать его одинаковыми кусочками.

Десерт представлен рецептом сицилийских трубочек канноли с кремом из тофу и фисташками от фудблогера my_healthyhabits_blog.

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Салат "Фасолевый бум"

Салат "Фасолевый бум" / Фото: instagram.com/vegetarianstvo_recepts

Стручковая фасоль – 300 г

Фасоль черная – 200 г

Фасоль белая – 200 г

Сыр фета – 1 ст.

Кинза – пучок

Сок лимона – 1/3 ст.

Оливковое масло – 3 ст. л.

Соль, специи – по вкусу

Ингредиенты:

Как приготовить:

Фасоль замочить в воде на ночь. Промыть и отварить до готовности. Стручковую фасоль нарезать на две-три части. Отварить отдельно 5-10 минут. Смешать в салатнице фасоль, добавить сыр, масло, лимонный сок и нарезанную кинзу. Приправить по вкусу. Аккуратно перемешать.

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Ароматный картофель с травами

Ароматный картофель с травами / Фото: instagram.com/vegetarian.heaven

Ингредиенты на две порции:

Картофель – 6 шт.

Масло, соль и перец – для запекания картофеля

Лук – 50 г (очень мелко нарезанного)

Бульон или сухое белое вино – 50 мл

Сушеный эстрагон – половина ч. л.

Сушеная петрушка – 1 ч. л.

Соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу

Сок 1 лимона

Свежая петрушка

Как приготовить:

Разогреть духовку до 190 градусов. Картофель очистить и нарезать на 3-4 кусочка. Выложить в форму для микроволновки, залить водой. Поставить в микроволновую печь на 10 минут на средней мощности. Слегка мягкий картофель вынуть из воды и выложить в форму для запекания. Обильно сбрызнуть маслом. Посолить, поперчить по вкусу. Запекать 25 минут, затем перемешать. Готовить еще 25 минут или до готовности. Переложите на сервировочную тарелку. Добавить вино в форму для запекания и перемешать, чтобы собрать немного картофельного привкуса, затем перелить в сотейник. Добавьте лук, специи и масло. Тушить на медленном огне, пока вино не уменьшится в объеме. Добавить лимонный сок, масло, готовить еще 2 минуты. Полить соусом картофель картофель. Сверху посыпать свежей петрушкой.

Трубочки канноли

Трубочки канноли / Фото: instagram.com/my_healthyhabits_blog

Ингредиенты для теста:

Безглютеновая мука – 100 г

Кокосовый сахар, растительное молоко – по 35 г

Ореховая паста – 30 г

Какао – 1 ч. л

Соль, семена чиа – по щепотке

Вода – 1,5 ст. л

Для начинки 1:

Тофу – 200 г

Фисташки – 50 г

Ваниль – половина ч. л.

Соль – щепотка

Лимонный сок – 1 ч. л.

Сироп топинамбура – 25 г

Для начинки 2:

Тофу – 200 г

Горький шоколад, сироп топинамбура – по 25 г

Цедра одного апельсина

Соль – щепотка

Как приготовить: