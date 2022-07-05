Салат с макаронами, который украсят тунец и овощи – быстрый рецепт ужина (фото)

Пока варится паста, вы подготовите остальные ингредиенты. То есть салаты с макаронами – очень удачный выбор, если не знаете, что съесть на ужин.

Они очень популярны в Италии и там их заправляют в основном оливковым маслом. В этом рецепте интересный соус. Для него нужны бальзамический уксус и мед.

Салат с макаронами на ужин / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com, instagram.com/ajc_cooks/

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Рецепт со страницы ochen_vkysnaya_kotleta.

Салат с макаронами, тунцом и овощами

Салат с макаронами, тунцом и овощами / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Ингредиенты:

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макароны;

тунец в собственном соку;

огурец;

черри;

болгарский перец;

зеленый горошек;

зеленый лук – по вкусу.

Для заправки:

оливковое масло;

бальзамический уксус;

мед;

соль, перец.

Как приготовить:

Макароны отварить в подсоленной воде. Из консервов слить лишний сок, рыбу переложить в салатницу. Огурец, болгарский перец, черри и зеленый лук нарезать кубиком и отправить в салат вместе с зеленым горошком. Для заправки смешать масло, уксус и мед. Макароны откинуть, дать остыть. Добавить в салат макароны, заправку, соль и перец. Хорошо перемешать.

И еще один рецепт салата с макаронами, правда, теплого нужно попробовать.