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Салат с макаронами, который украсят тунец и овощи – быстрый рецепт ужина (фото)

Ирина Маслова
5 июля, 17:01
Макароны берем из твердых сортов пшеницы. Из овощей – болгарский перец, огурец, помидоры и зеленый горошек. Тунец нужен в собственном соку

Пока варится паста, вы подготовите остальные ингредиенты. То есть салаты с макаронами – очень удачный выбор, если не знаете, что съесть на ужин.

Они очень популярны в Италии и там их заправляют в основном оливковым маслом. В этом рецепте интересный соус. Для него нужны бальзамический уксус и мед.

Салат с макаронами на ужин / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com, instagram.com/ajc_cooks/

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Рецепт со страницы ochen_vkysnaya_kotleta.

Салат с макаронами, тунцом и овощами

Салат с макаронами, тунцом и овощами / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Ингредиенты:

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  • макароны;
  • тунец в собственном соку;
  • огурец;
  • черри;
  • болгарский перец;
  • зеленый горошек;
  • зеленый лук – по вкусу.

Для заправки:

  • оливковое масло;
  • бальзамический уксус;
  • мед;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Макароны отварить в подсоленной воде.
  2. Из консервов слить лишний сок, рыбу переложить в салатницу.
  3. Огурец, болгарский перец, черри и зеленый лук нарезать кубиком и отправить в салат вместе с зеленым горошком.
  4. Для заправки смешать масло, уксус и мед.
  5. Макароны откинуть, дать остыть.
  6. Добавить в салат макароны, заправку, соль и перец. Хорошо перемешать.

И еще один рецепт салата с макаронами, правда, теплого нужно попробовать.