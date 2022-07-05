Салат с макаронами, который украсят тунец и овощи – быстрый рецепт ужина (фото)

Пока варится паста, вы подготовите остальные ингредиенты. То есть салаты с макаронами – очень удачный выбор, если не знаете, что съесть на ужин.
Они очень популярны в Италии и там их заправляют в основном оливковым маслом. В этом рецепте интересный соус. Для него нужны бальзамический уксус и мед.
Салат с макаронами на ужин / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com, instagram.com/ajc_cooks/
Рецепт со страницы ochen_vkysnaya_kotleta.
Салат с макаронами, тунцом и овощами
Салат с макаронами, тунцом и овощами / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/
Ингредиенты:
- макароны;
- тунец в собственном соку;
- огурец;
- черри;
- болгарский перец;
- зеленый горошек;
- зеленый лук – по вкусу.
Для заправки:
- оливковое масло;
- бальзамический уксус;
- мед;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Макароны отварить в подсоленной воде.
- Из консервов слить лишний сок, рыбу переложить в салатницу.
- Огурец, болгарский перец, черри и зеленый лук нарезать кубиком и отправить в салат вместе с зеленым горошком.
- Для заправки смешать масло, уксус и мед.
- Макароны откинуть, дать остыть.
- Добавить в салат макароны, заправку, соль и перец. Хорошо перемешать.
И еще один рецепт салата с макаронами, правда, теплого нужно попробовать.