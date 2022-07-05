Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Салат з макаронами, який прикрасять тунець й овочі – швидкий рецепт вечері (фото)

Ірина Маслова
5 липня, 17:01
Макарони беремо з твердих сортів пшениці. З овочів – болгарський перець, огірок, помідори та зелений горошок. Тунець потрібний у власному соку

Поки вариться паста, ви підготуєте решту інгредієнтів. Тобто салати з макаронами – дуже вдалий вибір, якщо не знаєте, що з'їсти на вечерю.

Вони дуже популярні в Італії, там їх заправляють переважно оливковою олією. У цьому рецепті цікавий соус. Для нього потрібні бальзамічний оцет та мед.

Салат з макаронами на вечерю / Фото: Колаж: Сьогодні, ,

Реклама

Рецепт зі сторінки ochen_vkysnaya_kotleta.

Салат з макаронами, тунцем та овочами

Салат з макаронами, тунцем та овочами

Інгредієнти:

Реклама
  • макарони;
  • тунець у власному соку;
  • огірок;
  • чері;
  • болгарський перець;
  • зелений горошок;
  • зелена цибуля – за смаком.

Для заправки:

  • оливкова олія;
  • бальзамічний оцет;
  • мед;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Макарони відварити в підсоленій воді.
  2. З консервів злити зайвий сік, рибу перекласти салатницю.
  3. Огірок, болгарський перець, чері та зелену цибулю нарізати кубиком і відправити в салат разом із зеленим горошком.
  4. Для заправки змішати олію, оцет та мед.
  5. Макарони відкинути, дати охолонути.
  6. Додати в салат макарони, заправку, сіль та перець. Добре перемішати.

І ще один рецепт салату з макаронами, правда, теплого треба скуштувати.