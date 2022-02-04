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Салат Сальвадора Дали – рецепт практически кулинарного произведения искусства

Ирина Маслова
4 февраля, 19:30
Это идеальное сочетание свеклы, капусты и мяса. В оригинале – копченый язык, предлагаем заменить его копченой курицей или индейкой. Салат заправляется соусом на основе сливок, томатной пасты, лимонного сока

У салатов, некоторых из них, есть история. Мы знаем об обожаемом в Японии картофельном с ветчиной, оливье оставил на нем свой след.

Теперь давайте познакомимся с красным салатом от Сальвадора Дали. Такой цвет, потому что есть свекла (сырая) и красная капуста.

Салат Сальвадора Дали / Фото: Коллаж: Сегодня

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Этот рецепт был опубликован в книге "Ужины Галы". Оказывается, художник обожал еду, поэтому изображал ее в своих произведениях и, как говорил он сам, мечтал в детстве стать поваром.

Красный салат, как предлагал Сальвадор, подается на листьях салата на четверых персон к ланчу или на восьмерых в качестве закуски.

Салат Сальвадора Дали

Ингредиенты:

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  • по 250 г свеклы, копченого мяса, нарезанные;
  • 340 г красной капусты, мелко порубленной;
  • 5 ст. л. охлажденных густых сливок;
  • 3 ст. л. лимонного сока;
  • 1 ст. л. томатной пасты;
  • 1 луковица лука-шалот, порубленная;
  • 1 ч. л. сахара;
  • кайенский перец и соль по вкусу;
  • листья салата айсберг.

А для салата "Богатырь" свекла нужна вареная. Рецепт сбалансированного блюда найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Смешать сливки, томатную пасту, сахар, лук-шалот и перец. Взбивать в течение 3 минут, пока смесь не станет светлой и вспениться. Медленно влить лимонный сок, продолжая взбивать.
  2. Положить в салатник свеклу, капусту и мясо. Полить заправкой и хорошо перемешать.
  3. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на 2 часа. Посолить и поперчить по вкусу.
  4. Подавать на салатных листьях.