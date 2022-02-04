Салат Сальвадора Дали – рецепт практически кулинарного произведения искусства

У салатов, некоторых из них, есть история. Мы знаем об обожаемом в Японии картофельном с ветчиной, оливье оставил на нем свой след.

Теперь давайте познакомимся с красным салатом от Сальвадора Дали. Такой цвет, потому что есть свекла (сырая) и красная капуста.

Салат Сальвадора Дали / Фото: Коллаж: Сегодня

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Этот рецепт был опубликован в книге "Ужины Галы". Оказывается, художник обожал еду, поэтому изображал ее в своих произведениях и, как говорил он сам, мечтал в детстве стать поваром.

Красный салат, как предлагал Сальвадор, подается на листьях салата на четверых персон к ланчу или на восьмерых в качестве закуски.

Салат Сальвадора Дали

Ингредиенты:

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по 250 г свеклы, копченого мяса, нарезанные;

340 г красной капусты, мелко порубленной;

5 ст. л. охлажденных густых сливок;

3 ст. л. лимонного сока;

1 ст. л. томатной пасты;

1 луковица лука-шалот, порубленная;

1 ч. л. сахара;

кайенский перец и соль по вкусу;

листья салата айсберг.

А для салата "Богатырь" свекла нужна вареная. Рецепт сбалансированного блюда найдете здесь.

Как приготовить: