Салат Сальвадора Далі – рецепт практично кулінарного витвору мистецтва

У салатів, деяких з них, є історія. Ми знаємо про обожнюваний в Японії картопляний із шинкою, олів'є залишив на ньому свій слід.
Тепер давайте познайомимося із червоним салатом від Сальвадора Далі. Такий колір, бо є буряк (сирий) та червона капуста.
Салат Сальвадора Далі / Фото: Колаж: Сьогодні
Цей рецепт був опублікований у книзі "Вечері Гали". Виявляється, художник любив їжу, тому зображував її у своїх творах і, як казав він сам, мріяв у дитинстві стати кухарем.
Червоний салат, як пропонував Сальвадор, подається на листях салату на чотирьох персон до ланчу або на вісьмох у якості закуски.
Салат Сальвадора Далі
Інгредієнти:
- по 250 г буряку, копченого м'яса, нарізані;
- 340 г червоної капусти, дрібно посіченої;
- 5 ст. л. охолоджених густих вершків;
- 3 ст. л. лимонного соку;
- 1 ст. л. томатної пасти;
- 1 цибуля-шалот, порубана;
- 1 ч. л. цукру;
- каєнський перець та сіль за смаком;
- листя салату айсберг.
А для салату "Богатир" буряк потрібний варений. Рецепт збалансованої страви знайдете тут.
Як приготувати:
- Змішати вершки, томатну пасту, цукор, цибулю-шалот та перець. Збивати впродовж 3 хвилин, доки суміш не стане світлою і спіниться. Повільно влити сік лимона, продовжуючи збивати.
- Покласти в салатник буряк, капусту та м'ясо. Полити заправкою та добре перемішати.
- Накрити кришкою та поставити в холодильник на 2 години. Посолити і поперчити за смаком.
- Подавати на салатному листі.