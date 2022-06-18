Салат "Шикарный" с баклажанами и яйцами – особенный рецепт

Мы хорошо знаем, что баклажаны активно готовятся повсеместно. Обязательно попробуйте испанскую запеканку тумбет с этими невероятными овощами.
Здесь из овощей только маринованный лук, обязательно заливайте его кипящей водой. Баклажаны после жарки должны полежать на бумажном полотенце, а все ингредиенты, для красоты, нарежьте соломкой или брусками.
Салат "Шикарный" с баклажанами, яйцами / Фото: Калнина Наталья
Рецепт нашли у фублогера Калнина Наталья.
Салат "Шикарный" с баклажанами и яйцами
Ингредиенты:
- баклажаны, яйцо – по 3 шт.;
- лук – 2 шт.;
- майонез – 3 ст. л.;
- соль, перец.
Маринад для лука:
- сахар – 1 ч. л.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- уксус 9% – 3 ст. л.;
- вода – 80 мл.
Как приготовить:
- Баклажан нарезать тонкими брусками. Посолить и оставить на 30 минут.
- Лук нарезать тонкими полукольцами. Добавить соль, сахар и уксус. Залить кипятком, перемешать. Оставить на 20 минут.
- Баклажаны обжарить на растительном масле до готовности. Переложить на бумажное полотенце.
- Яйца нарезать соломкой.
- Соединить все ингредиенты (с лука слить жидкость). Добавить соль, перец и майонез, тщательно перемешать.
Посмотреть, каким получается этот салат, можно в видео.
Рецепт теплого салата с баклажанами и другими овощами смотрите здесь.