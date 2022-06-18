Салат "Шикарний" з баклажанами та яйцями – особливий рецепт

Ми добре знаємо, що баклажани активно готуються повсюдно. Обов'язково скуштуйте іспанську запіканку тумбет з цими неймовірними овочами.
Тут з овочів тільки маринована цибуля, обов'язково заливайте її киплячою водою. Баклажани після смаження мають полежати на паперовому рушнику, а всі інгредієнти, для краси, наріжте соломкою або брусками.
Салат "Шикарний" з баклажанами, яйцями
Рецепт знайшли у фублогерки Калніна Наталія.
Салат "Шикарний" з баклажанами та яйцями
Інгредієнти:
- баклажани, яйце – по 3 шт.;
- цибуля – 2 шт.;
- майонез – 3 ст. л.;
- сіль, перець.
Маринад для цибулі:
- цукор – 1 ч. л.;
- сіль – 0,5 ч. л.;
- оцет 9% – 3 ст. л.;
- вода – 80 мл.
Як приготувати:
- Баклажан нарізати тонкими брусками. Посолити та залишити на 30 хвилин.
- Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Додати сіль, цукор та оцет. Залити окропом, перемішати. Залишити на 20 хвилин.
- Баклажани обсмажити на олії до готовності. Перекласти на паперовий рушник.
- Яйця нарізати соломкою.
- Поєднати всі інгредієнти (з цибулі злити рідину). Додати сіль, перець та майонез, ретельно перемішати.
Подивитися, яким виходить цей салат, можна у відео.
Рецепт теплого салату з баклажанами та іншими овочами дивіться тут.