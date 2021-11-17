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Салаты на Новый год 2022 – абсолютно новые рецепты

Ирина Маслова
17 ноября, 13:18
Вы вряд ли пробовали салаты "Король стола" или "Пиковая дама", а еще – салат с отварными креветками и свежими овощами с интересной заправкой

Без салатов на Новый год-2022 никак. Конечно, на столе будут стоять традиционные и очень любимые. Но можно разнообразить их теми вариантами, которые готовить еще не приходилось.

Салаты ниже соответствуют требованиям Водяного Тигра к новогоднему столу, так что их можно готовить смело.

Салаты на Новый год-2022 / Фото: Depositphotos

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"Король стола" от amazing_kulinariya готовится в виде рулета, формировать его нужно в прямоугольной тарелке. Для салата с креветками и овощами по рецепту gotovim_vk возможны две заправки – на основе греческого йогурта или оливкового масла.

Салат "Пиковая дама" от juliettaby, в идеале, должен быть выложен в форме пики.

Салат "Пиковая дама"

Салат "Пиковая дама" / Фото: instagram.com/juliettaby

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Ингредиенты:

  • 2 свеклы средние, запечь в мундире;
  • 1 соленый огурец;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 40 г грецких орехов;
  • 1 яблоко несладкое;
  • майонез;
  • 35 г чернослива.

Как приготовить:

  1. Свеклу натереть на крупной терке.
  2. Чернослив залить горячей водой, чтобы он размягчился, нарезать соломкой. Огурец нарезать.
  3. Чеснок натереть на мелкую терку, яблоко – на крупную. Грецкие орехи измельчить.
  4. Все ингредиенты перемешать и заправить майонезом.
  5. Верх салата посыпать дроблеными орехами.

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Салат с креветками и овощами

Салат с креветками и овощами / Фото: instagram.com/gotovim_vk/

Ингредиенты:

  • 200 г креветки отварные;
  • по 2 шт. свежие огурцы, яйца;
  • 1 шт. помидоры;
  • маслины, соль.

Для заправки 1:

  • 2 ст. л. сметана 10% или греческий йогурт;
  • 1 ч. л дижонская горчица.

Для заправки 2:

  • 2 ст. л. оливковое масло;
  • 1 ч. л. дижонская горчица.

Как приготовить:

  1. Нарезать все ингредиенты, кроме креветок.
  2. Для заправки на выбор тщательно смешать ингредиенты.
  3. Заправить салат, украсить по желанию.

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Салат "Король стола"

Салат "Король стола" / Фото: instagram.com/amazing_kulinariya_/

Ингредиенты:

  • 250-300 г куриное филе;
  • 5-6 картофель;
  • по 4 куриные яйца, свежий огурец;
  • 50 г перетертые грецкие орехи;
  • 50 г курага или чернослив;
  • майонез для заправки.

Для украшения салата:

  • банка консервированного горошка;
  • твердый сыр;
  • пучок кинзы;
  • гранат.

Как приготовить:

  1. Отварить картофель, курицу и яйца. Огурцы, яйца и картофель натереть на терке. Курицу и сухофрукты нарезать мелко.
  2. Взять тарелку прямоугольной формы, накрыть пищевой пленкой.
  3. Формирование салата: слой 1 – картофель, плотно уложить, промазать майонезом, слой 2 – куриное филе и снова майонез, слой 3 – яйца, промазать майонезом, слой 4 – орехи с сухофруктами, снова майонез, слой 5 – огурцы, смазать майонезом.
  4. Каждый слой нужно немного посолить, кроме слоя с орехами и сухофруктами.
  5. Скрутить в рулет и замотать в пленку. Поставить в холодильник на несколько часов.
  6. Снова промазать со всех сторон майонезом.
  7. Ингредиенты для декора выложить диагональными полосами.
  8. Вначале горошек, а по его краям – ряд из зерен граната, между ними – тертый сыр и измельченная зелень.