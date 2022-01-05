Сальтисон, говядина с черносливом и бендерики – рецепты к Рождеству 7 января

Традиционно 7 января вся семья в сборе, Рождественский пост подошел к концу – и можно есть мясо. Много разного мяса в интересных интерпретациях.
Говядина, лучше свежий кусок мяса, не замороженный, по рецепту iamcookru получится максимально нежной, потому что готовится в рукаве.
Рецепты мясных блюд на Рождество 7 января / Фото: Коллаж: Сегодня
Для сальтисона от lili_skorovich нужно мясо куриного бедра и желатин.
Бендерики urbanistka_vlначиняются фаршем. Блины для них можно испечь по рецепту автора или по своему любимому.
Говядина с черносливом в рукаве
Говядина с черносливом в рукаве / Фото: instagram.com/iamcookru/
Ингредиенты:
- Говядина (филе) – 1 кг
- Чеснок – 3 зубчика
- Чернослив – 100 г
- Соевый соус – 4 ст. л.
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Специи сухие – 1 ч. л.
- Соль – по вкусу
Как приготовить:
- Для маринада соединить соевый соус, масло, рубленный чеснок, специи для мяса (можно выбрать любые по вашему вкусу). Чернослив замочить на 30 минут, затем промыть.
- Говяжью мякоть порезать крупными кусками и залить маринадом. Тщательно перемешать и оставить мариноваться на 1 час.
- Рукав для запекания скрепить с одной стороны, выложить в него мясо и чернослив. Аккуратно перемешать.
- Рукав положить в форму для запекания и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа.
Бендерики
Бендерики / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/
Ингредиенты:
- Мука – 300 г
- Молоко – 600 мл в тесто, 100 мл – для кляра
- Растительное масло – 3-5 ст. л.
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 1 ст. л. с горкой
- Сода – половина ч. л.
Для начинки:
- Фарш мясной – 600 г
- Луковица – 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
- В глубокой миске взбить два яйца с сахаром и солью. Добавить молоко, перемешать и ввести муку с содой. Взбить до однородности, в конце добавить растительное масло.
- Нажарить тонкие блины. Сложить блины стопкой, потом разрезать все пополам.
- Для начинки соединить фарш с измельченным луком, добавить по вкусу соль и молотый перец. Перемешать.
- На каждую половинку блина распределить начинку тонким слоем.
- Сложить блин сначала одной стороной внутрь до половины. Затем другой край блина также сложить сверху. Должен получиться треугольник с начинкой внутри. Так сформировать все блины.
- Для кляра взбить венчиком яйцо и молоко. Можно добавить щепотку соли.
- Обмакнуть каждый блин в кляр и выложить на разогретую с растительным маслом сковороду.
- Обжарить с двух сторон до румяной корочки на среднем огне.
Сальтисон из курицы
Сальтисон из курицы / Фото: instagram.com/lili_skorovich
Ингредиенты:
- Мякоть куриного бедра без жира – 1 кг
- Желатин в гранулах – 2 ст. л. с горкой
- Итальянские или прованские травы – 1 ст. л. с горкой
- Чеснок – 1 большой зуб. (выдавить)
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
- Мякоть бедра нарезать на кусочки не меньше чем 2х2 см. Добавить травы, чеснок, перец и хорошо посолить. Перемешать и в конце добавить желатин. Еще раз все тщательно перемешать. Плотно упаковать в рукав для запекания, положить в форму, желательно в прямоугольную.
- Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут.
- Вынуть из духовки, дать полностью остыть. Освободить от рукава. Убрать в холодильник на несколько часов.