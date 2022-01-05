Сальтисон, говядина с черносливом и бендерики – рецепты к Рождеству 7 января

Традиционно 7 января вся семья в сборе, Рождественский пост подошел к концу – и можно есть мясо. Много разного мяса в интересных интерпретациях.

Говядина, лучше свежий кусок мяса, не замороженный, по рецепту iamcookru получится максимально нежной, потому что готовится в рукаве.

Рецепты мясных блюд на Рождество 7 января / Фото: Коллаж: Сегодня

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Для сальтисона от lili_skorovich нужно мясо куриного бедра и желатин.

Бендерики urbanistka_vlначиняются фаршем. Блины для них можно испечь по рецепту автора или по своему любимому.

Говядина с черносливом в рукаве

Говядина с черносливом в рукаве / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Ингредиенты:

Говядина (филе) – 1 кг

Чеснок – 3 зубчика

Чернослив – 100 г

Соевый соус – 4 ст. л.

Растительное масло – 2 ст. л.

Специи сухие – 1 ч. л.

Соль – по вкусу

Как приготовить:

Для маринада соединить соевый соус, масло, рубленный чеснок, специи для мяса (можно выбрать любые по вашему вкусу). Чернослив замочить на 30 минут, затем промыть. Говяжью мякоть порезать крупными кусками и залить маринадом. Тщательно перемешать и оставить мариноваться на 1 час. Рукав для запекания скрепить с одной стороны, выложить в него мясо и чернослив. Аккуратно перемешать. Рукав положить в форму для запекания и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа.

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Бендерики

Бендерики / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Ингредиенты:

Мука – 300 г

Молоко – 600 мл в тесто, 100 мл – для кляра

Растительное масло – 3-5 ст. л.

Яйца – 3 шт.

Сахар – 1 ст. л. с горкой

Сода – половина ч. л.

Для начинки:

Фарш мясной – 600 г

Луковица – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

В глубокой миске взбить два яйца с сахаром и солью. Добавить молоко, перемешать и ввести муку с содой. Взбить до однородности, в конце добавить растительное масло. Нажарить тонкие блины. Сложить блины стопкой, потом разрезать все пополам. Для начинки соединить фарш с измельченным луком, добавить по вкусу соль и молотый перец. Перемешать. На каждую половинку блина распределить начинку тонким слоем. Сложить блин сначала одной стороной внутрь до половины. Затем другой край блина также сложить сверху. Должен получиться треугольник с начинкой внутри. Так сформировать все блины. Для кляра взбить венчиком яйцо и молоко. Можно добавить щепотку соли. Обмакнуть каждый блин в кляр и выложить на разогретую с растительным маслом сковороду. Обжарить с двух сторон до румяной корочки на среднем огне.

Сальтисон из курицы

Сальтисон из курицы / Фото: instagram.com/lili_skorovich

Ингредиенты:

Мякоть куриного бедра без жира – 1 кг

Желатин в гранулах – 2 ст. л. с горкой

Итальянские или прованские травы – 1 ст. л. с горкой

Чеснок – 1 большой зуб. (выдавить)

Соль, перец – по вкусу

Как приготовить: