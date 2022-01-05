Сальтисон, яловичина з чорносливом та бендерики – рецепти до Різдва 7 січня

Традиційно 7 січня вся сім'я у зборі, Різдвяний піст добіг кінця – і можна їсти м'ясо. Багато різного м'яса у цікавих інтерпретаціях.
Яловичина, краще свіжий шматок м'яса, не заморожений, за рецептом iamcookru буде максимально ніжною, бо готується у рукаві.
Рецепти м'ясних страв на Різдво 7 січня / Фото: Колаж: Сьогодні
Для сальтисону від lili_skorovich потрібно м'ясо курячого стегна та желатин.
Бендерики urbanistka_vlначиняються фаршем. Млинці для них можна посмажити за рецептом автора або за своїм улюбленим.
Яловичина з чорносливом у рукаві
Яловичина з чорносливом у рукаві / Фото: instagram.com/iamcookru/
Інгредієнти:
- Яловичина (філе) – 1 кг
- Часник – 3 зубчики
- Чорнослив – 100 г
- Соєвий соус – 4 ст. л.
- Олія – 2 ст. л.
- Спеції сухі – 1 ч. л.
- Сіль – за смаком
Як приготувати:
- Для маринаду з'єднати соєвий соус, олію, рубаний часник, спеції для м'яса (можна вибрати будь-які на ваш смак). Чорнослив замочити на 30 хвилин, потім промити.
- Яловичу м'якоть нарізати великими шматками і залити маринадом. Ретельно перемішати та залишити маринуватися на 1 годину.
- Рукав для запікання скріпити з одного боку, викласти м'ясо і чорнослив. Акуратно перемішати.
- Рукав покласти у форму для запікання та відправити у розігріту до 180 градусів духовку на 1,5 години.
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Бендерики
Бендерики / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/
Інгредієнти:
- Борошно – 300 г
- Молоко – 600 мл у тісто, 100 мл – для кляру
- Олія – 3-5 ст. л.
- Яйця – 3 шт.
- Цукор – 1 ст. л. з гіркою
- Сода – половина ч. л.
Для начинки:
- Фарш м'ясний – 600 г
- Цибулина – 1 шт.
- Сіль, перець – за смаком
Як приготувати:
- У глибокій мисці збити два яйця з цукром та сіллю. Додати молоко, перемішати та ввести борошно із содою. Збити до однорідності, наприкінці додати олію.
- Насмажити тонкі млинці. Скласти млинці, потім розрізати всі навпіл.
- Для начинки з'єднати фарш із подрібненою цибулею, додати за смаком сіль та мелений перець. Перемішати.
- На кожну половинку млинця розподілити начинку тонким шаром.
- Скласти млинець спочатку одним боком до половини. Потім інший край млинця також скласти зверху. Має вийти трикутник з начинкою всередині. Так сформувати усі млинці.
- Для кляра збити вінчиком яйце та молоко. Можна додати дрібку солі.
- Вмочити кожен млинець у кляр і викласти на розігріту з олією сковороду.
- Обсмажити з двох боків до рум'яної скоринки на середньому вогні.
Сальтисон з курки
Сальтисон з курки / Фото: instagram.com/lili_skorovich
Інгредієнти:
- М'якуш курячого стегна без жиру – 1 кг
- Желатин у гранулах – 2 ст. л. з гіркою
- Італійські або прованські трави – 1 ст. л. з гіркою
- Часник – 1 великий зуб. (вичавити)
- Сіль, перець – за смаком
Як приготувати:
- М'якуш стегна нарізати на шматочки не менше 2х2 см. Додати трави, часник, перець і добре посолити. Перемішати і наприкінці додати желатин. Ще раз все ретельно перемішати. Щільно упаковати в рукав для запіканнята викласти у форму, бажано прямокутну.
- Запікати у розігрітій до 180 градусів духовці 50 хвилин.
- Вийняти з духовки, дати повністю охолонути. Звільнити від рукава. Прибрати у холодильник на кілька годин.