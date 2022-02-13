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Сэндвич "Муффулетта" с сочным салатом из оливок – рецепт и для обеда, и для ужина

Ирина Маслова
13 февраля, 16:34
Сэндвич из Нового Орлеана, придуман в отделе кулинарии местного супермаркета. Чем больше в нем будет разного вида мясных изделий, тем лучше

Бывают сэндвичи теплыми, как немецкий "Крепкий Макс" с жареным яйцом, а бывают "холодными", как "Муффулетта".

Он был придуман в одной из сетей новоорлеанских супермаркетов, США, как понятно из ингредиентов – под влиянием итальянской кухни. Поэтому в сэндвиче используется фокачча или чиабатта.

Сэндвич "Муффулетта" / Фото: instagram.com/gelsonsmarkets/

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Особенность – салат на основе хороших оливок и салата из маринованных овощей (цветной капусты, моркови, сельдерея, сладких и острых перцев, лука).

Рецепт воссоздала фудблогер Нerringinfurs.blogspot.com. Она рекомендует заранее приготовить салат из оливок, он должен хорошо настояться.

Сам же "Муффулетта" тоже должен побыть в холодильнике перед подачей.

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Сэндвич "Муффулетта"

Сэндвич "Муффулетта" / Фото: instagram.com/where.the.wild.things.reign/

Ингредиенты для салата из оливок:

  • 300 г оливок хорошего качества;
  • 250 г разных маринованных овощей;
  • по 1/4 ч. л. сушеного орегано, сушеного базилика;
  • 2 ст. л. винного или яблочного уксуса (по желанию);
  • 1/2 стакана качественного оливкового масла.

Для сэндвича:

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  • фокачча или чиабатта;
  • 3 больших тонких ломтика вареной колбасы;
  • 10 тонких ломтиков салями;
  • 4 больших тонких ломтика ветчины;
  • 6 ломтиков моцареллы и 6 ломтиков твердого сыра.

Здесь найдете рецепт интересных сэндвичей итальянских трамеццини.

Как приготовить:

  1. Оливки очень мелко нарезать. Смесь маринованных овощей также мелко нарезать.
  2. Соединить оливки и овощи, добавить орегано и базилик. Заправить уксусом и оливковым маслом, перемешать, отправить в холодильник.
  3. Распределить на обеих половинках хлеба оливковый салат. На нижнюю половинку выложить слоями колбасу, затем моцареллу. Далее – ломтики ветчины, сверху – снова ломтики салями. В конце – твердый сыр.
  4. Соединить две половинки. Завернуть в пленку и оставить на 2-4 часа. Разрезать на порции.