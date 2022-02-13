Сэндвич "Муффулетта" с сочным салатом из оливок – рецепт и для обеда, и для ужина

Бывают сэндвичи теплыми, как немецкий "Крепкий Макс" с жареным яйцом, а бывают "холодными", как "Муффулетта".

Он был придуман в одной из сетей новоорлеанских супермаркетов, США, как понятно из ингредиентов – под влиянием итальянской кухни. Поэтому в сэндвиче используется фокачча или чиабатта.

Сэндвич "Муффулетта" / Фото: instagram.com/gelsonsmarkets/

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Особенность – салат на основе хороших оливок и салата из маринованных овощей (цветной капусты, моркови, сельдерея, сладких и острых перцев, лука).

Рецепт воссоздала фудблогер Нerringinfurs.blogspot.com. Она рекомендует заранее приготовить салат из оливок, он должен хорошо настояться.

Сам же "Муффулетта" тоже должен побыть в холодильнике перед подачей.

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Сэндвич "Муффулетта"

Сэндвич "Муффулетта" / Фото: instagram.com/where.the.wild.things.reign/

Ингредиенты для салата из оливок:

300 г оливок хорошего качества;

250 г разных маринованных овощей;

по 1/4 ч. л. сушеного орегано, сушеного базилика;

2 ст. л. винного или яблочного уксуса (по желанию);

1/2 стакана качественного оливкового масла.

Для сэндвича:

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фокачча или чиабатта;

3 больших тонких ломтика вареной колбасы;

10 тонких ломтиков салями;

4 больших тонких ломтика ветчины;

6 ломтиков моцареллы и 6 ломтиков твердого сыра.

Здесь найдете рецепт интересных сэндвичей итальянских трамеццини.

Как приготовить: