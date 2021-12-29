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"Шарики" на Новый год – рецепты с крабовыми палочками, селедкой и брынзой

Ирина Маслова
29 декабря, 18:40
Все они безусловно красивые и, что важно, удовлетворят любой вкус. Майонез нужен только для "Шариков" с крабовыми палочками

Любые закуски в виде шариков – уже успех. Даже обычный жюльен может стать вполне праздничным.

Эти три варианта "Шариков" практически на любой вкус: одни – из селедки с картофелем, вторые – из крабовых палочек и твердым сыром и третьи – с брынзой и помидорами черри.

Закуска "Шарики" на Новый год / Фото: instagram.com/cooking_mag

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Перед подачей каждую из этих закусок нужно подержать в холодильнике.

Рецепты найдены на странице cooking_mag.

"Шарики с селедкой и укропом

Ингредиенты:

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  • 1 сельдь слабосоленая;
  • 2 картофеля;
  • укроп;
  • 2 яйца;
  • 100 г плавленого сыра;
  • 50 г размягченного сливочного масла;
  • соль.

Как приготовить:

  1. Сельдь очистить, убрать кости, порезать на очень маленькие кусочки.
  2. Картофель и яйца отварить, очистить. Натереть на мелкой терке вместе с сыром, добавить размягченное масло, соль, перемешать. Сформировать небольшие шарики.
  3. Укроп порезать очень мелко и тщательно обвалять в нем шарики.
  4. Убрать в холодильник на 30 минут.

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"Шарики" с крабовыми палочками и сыром

Ингредиенты:

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  • по 100 г крабовых палочек, твердого сыра;
  • 2 яйца;
  • 2 ст. л. майонеза;
  • черный перец, соль;
  • 1 зубчик чеснока.

Как приготовить:

  1. Крабовые палочки натереть на мелкой терке, предварительно их лучше слегка заморозить. Яйца отварить, потереть на мелкой терке вместе с сыром.
  2. Добавить молотый черный перец и чеснок, выдавленный через пресс, перемешать.
  3. Сформировать небольшие шарики. Поставить на 30 минут в холодильник.

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"Шарики" с брынзой и помидорами

Ингредиенты:

  • 200 г брынзы;
  • 6-8 помидоров черри (мелких);
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 ст. л. масла сливочного;
  • укроп, кунжут.

Как приготовить:

  1. Брынзу размять вилкой. Пропустить через пресс чеснок. Смешать с брынзой и сливочным маслом.
  2. Сформировать из массы шарики. Внутрь каждого поместить черри.
  3. Обвалять половину шариков в измельченном укропе, а другую половину в кунжуте.