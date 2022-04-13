Шарлотка на сковороде – самый легкий рецепт к утреннему кофе

Какой бы вариант шарлотки вы не выбрали, с особенным кремом в составе или эту, максимально простую, результат будет один – мы получим уютный десерт.
И даже не очень сочные яблоки, из прошлого сезона, не испортят шарлотку.
Шарлотка на сковороде к завтраку / Фото: instagram.com/ksana.pechka
Обычно шарлотка выпекается, для этого рецепта духовку разогревать не нужно. Весь процесс пройдет в сковороде и буквально за 15 минут.
Аnna_slavyanka не указывает количество сахара или подсластителя в своем рецепте – все на ваше усмотрение.
Шарлотка на сковороде
Шарлотка на сковороде / Фото: instagram.com/anna_slavyanka
Ингредиенты:
- яблоки – 3-4 шт.;
- яйцо – 2 шт.;
- мука – 100 г;
- греческий йогурт или кефир – 200 г;
- разрыхлитель – 1/2 ч. л.;
- сахар или подсластитель.
Для шарлотки можно использовать зачерствелый белых хлеб или булку. Как это сделать, читайте здесь.
Как приготовить:
- Яблоки почистить от сердцевины и кожуры, порезать кубиками.
- Смешать яйца, йогурт, муку и разрыхлитель. Добавить яблоки.
- Жарить на сухой сковороде на медленном огне под крышкой семь-десять минут и затем две минуты на другой стороне.