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Шарлотка на сковороде – самый легкий рецепт к утреннему кофе

Ирина Маслова
13 апреля, 07:00
Не имеет значение, какого сорта будут яблоки. Главное, чтобы они были сочными. Шарлотка пожарится за 15 минут

Какой бы вариант шарлотки вы не выбрали, с особенным кремом в составе или эту, максимально простую, результат будет один – мы получим уютный десерт.

И даже не очень сочные яблоки, из прошлого сезона, не испортят шарлотку.

Шарлотка на сковороде к завтраку / Фото: instagram.com/ksana.pechka

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Обычно шарлотка выпекается, для этого рецепта духовку разогревать не нужно. Весь процесс пройдет в сковороде и буквально за 15 минут.

Аnna_slavyanka не указывает количество сахара или подсластителя в своем рецепте все на ваше усмотрение.

Шарлотка на сковороде

Шарлотка на сковороде / Фото: instagram.com/anna_slavyanka

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Ингредиенты:

  • яблоки 3-4 шт.;
  • яйцо 2 шт.;
  • мука 100 г;
  • греческий йогурт или кефир 200 г;
  • разрыхлитель 1/2 ч. л.;
  • сахар или подсластитель.

Для шарлотки можно использовать зачерствелый белых хлеб или булку. Как это сделать, читайте здесь.

Как приготовить:

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  1. Яблоки почистить от сердцевины и кожуры, порезать кубиками.
  2. Смешать яйца, йогурт, муку и разрыхлитель. Добавить яблоки.
  3. Жарить на сухой сковороде на медленном огне под крышкой семь-десять минут и затем две минуты на другой стороне.