Шарлотка на сковороде – самый легкий рецепт к утреннему кофе

Какой бы вариант шарлотки вы не выбрали, с особенным кремом в составе или эту, максимально простую, результат будет один – мы получим уютный десерт.

И даже не очень сочные яблоки, из прошлого сезона, не испортят шарлотку.

Шарлотка на сковороде к завтраку / Фото: instagram.com/ksana.pechka

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Обычно шарлотка выпекается, для этого рецепта духовку разогревать не нужно. Весь процесс пройдет в сковороде и буквально за 15 минут.

Аnna_slavyanka не указывает количество сахара или подсластителя в своем рецепте – все на ваше усмотрение.

Шарлотка на сковороде

Шарлотка на сковороде / Фото: instagram.com/anna_slavyanka

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Ингредиенты:

яблоки – 3-4 шт.;

3-4 шт.; яйцо – 2 шт.;

2 шт.; мука – 100 г;

100 г; греческий йогурт или кефир – 200 г;

200 г; разрыхлитель – 1/2 ч. л.;

1/2 ч. л.; сахар или подсластитель.

Для шарлотки можно использовать зачерствелый белых хлеб или булку. Как это сделать, читайте здесь.

Как приготовить:

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