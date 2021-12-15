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Шарлотка особенная – для нее нужно тесто, больше похожее на крем

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
15 декабря, 07:01
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Все из-за того, что молока и муки для теста нужно практически в одинаковых пропорциях. Эта шарлотка хороша как в горячем, так и в холодном виде
Крем-шарлотка
Крем-шарлотка / Фото: instagram.com/narisovano/

Шарлотка бывает разная. В том смысле, что ее можно приготовить даже из черствого белого хлеба или булки. А можно, как в рецепте от фудблогера narisovano, сделать ее больше похожей на яблочный кремовый десерт.

Все дело в жидковатом тесте, которое замешивается на молоке с небольшим количеством муки. Нужно будет еще немного лимонного сока для яблок, чтобы не потемнели, и форма размером 10х20 см.

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Крем-шарлотка

Ингредиенты:

  • 3 крупных яблока;
  • 2 яйца;
  • 100 г молока;
  • 50 г сахара;
  • 120 г муки;
  • по 1 ч. л. разрыхлителя, ванилина;
  • 25 г сливочного масла.

Как приготовить:⠀

  1. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины. Нарезать слайсами. По желанию сбрызнуть лимонным соком.
  2. Яйца взбить с сахаром. Добавить теплое молоко и растопленное сливочное масло. Перемешать.
  3. Муку смешать с ванилином и разрыхлителем и просеять к тесту. Перемешать до гладкости. Добавить яблоки и перемешать.
  4. Форму застелить пергаментом и выложить тесто. Разровнять, насколько получится. Выпекать при 180 градусах 50 минут.

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