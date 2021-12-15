Шарлотка особлива – для неї потрібне тісто, більше схоже на крем

Крем-шарлотка / Фото: instagram.com/narisovano/
Шарлотка буває різною. У тому сенсі, що її можна приготувати навіть із черствого білого хліба чи булки. А можна, як у рецепті від фудблогерки narisovano, зробити її більше схожою на яблучний кремовий десерт.
Уся справа в рідкому тісті, яке замішується на молоці з невеликою кількістю борошна. Потрібно буде ще трохи лимонного соку для яблук, щоб не потемніли, та форма розміром 10х20 см.
Крем-шарлотка
Інгредієнти:
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- 3 великі яблука;
- 2 яйця;
- 100 г молока;
- 50 г цукру;
- 120 г борошна;
- по 1 ч. л. розпушувача, ваніліну;
- 25 г вершкового масла.
Як приготувати:⠀
- Яблука очистити від шкірки та серцевини. Нарізати слайсами. За бажанням збризкати лимонним соком.
- Яйця збити з цукром. Додати тепле молоко та розтоплене вершкове масло. Перемішати.
- Борошно змішати з ваніліном та розпушувачем і просіяти до тіста. Перемішати до гладкості. Додати яблука та перемішати.
- Форму застелити пергаментом та викласти тісто. Розрівняти. Випікати за 180 градусів 50 хвилин.
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