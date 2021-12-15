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Шарлотка особлива – для неї потрібне тісто, більше схоже на крем

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
15 грудня, 07:01
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Усе через те, що молока та борошна для тіста потрібно практично в однакових пропорціях. Ця шарлотка смачна як у гарячому, так і в холодному вигляді
Крем-шарлотка
Крем-шарлотка / Фото: instagram.com/narisovano/

Шарлотка буває різною. У тому сенсі, що її можна приготувати навіть із черствого білого хліба чи булки. А можна, як у рецепті від фудблогерки narisovano, зробити її більше схожою на яблучний кремовий десерт.

Уся справа в рідкому тісті, яке замішується на молоці з невеликою кількістю борошна. Потрібно буде ще трохи лимонного соку для яблук, щоб не потемніли, та форма розміром 10х20 см.

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Крем-шарлотка

Інгредієнти:

  • 3 великі яблука;
  • 2 яйця;
  • 100 г молока;
  • 50 г цукру;
  • 120 г борошна;
  • по 1 ч. л. розпушувача, ваніліну;
  • 25 г вершкового масла.

Як приготувати:⠀

  1. Яблука очистити від шкірки та серцевини. Нарізати слайсами. За бажанням збризкати лимонним соком.
  2. Яйця збити з цукром. Додати тепле молоко та розтоплене вершкове масло. Перемішати.
  3. Борошно змішати з ваніліном та розпушувачем і просіяти до тіста. Перемішати до гладкості. Додати яблука та перемішати.
  4. Форму застелити пергаментом та викласти тісто. Розрівняти. Випікати за 180 градусів 50 хвилин.

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