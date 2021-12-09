Хрумкі яблучні кільця до сніданку – вони обов'язково поліпшать настрій

Зрозуміло, що яблука нарізатимуться і обсмажуватимуться в клярі, він замішується на кефірі. За бажання до кляру можна додати трохи кориці. Подавати кільця з йогуртом або сметаною

Яблучні кільця / Фото: instagram.com/narisovano/

Їсти яблука просто так – смачно, але не завжди цікаво. А от якщо їх нарізати кільцями, обсмажити в ніжному клярі та подати зі сметаною – зовсім інша річ.

Такий сніданок обов'язково поліпшить настрій і вам, і вашим дітям. До кляру додається трохи ванільного цукру, за бажанням це також може бути кориця та лимонна цедра.

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Фублогерка narisovano рекомендує подавати свої кільця з йогуртом або сметаною.

До речі, ці кільця може супроводжувати яблучний мак'ято – рецепт, якого встановив рекорд у TikTok.

Яблучні кільця

Інгредієнти:

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2 великі яблука;

180 г кефіру;

100 г борошна;

2 ч. л. цукру;

0,5 ч. л. розпушувача;

1/4 ч. л. соди;

дрібка солі;

ванілін (пакетик 1-2 г);

цукрова пудра для посипання.

Як приготувати:⠀