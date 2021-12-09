Хрустящие яблочные колечки к завтраку – они обязательно поднимут настроение

Понятно, что яблоки будут нарезаться и обжариваться в кляре, он замешивается на кефире. При желании к кляру можно добавить немного корицы. Подавать колечки с йогуртом или сметаной

Яблочные колечки / Фото: instagram.com/narisovano/

Есть яблоки просто так – вкусно, но не всегда интересно. А вот если их нарезать кольцами, обжарить в нежном кляре и подать со сметаной – абсолютно другое дело.

Такой завтрак обязательно улучшит настроение и вам, и вашим детям. К кляру добавляется немного ванильного сахара, по желанию это также может быть корица и лимонная цедра.

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Фублогер narisovano рекомендует подавать свои колечки с йогуртом или сметаной.

Кстати, эти колечки может сопровождать яблочный макиато – рецепт, которого побил рекорд в TikTok.

Яблочные колечки

Ингредиенты:

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2 крупных яблока;

180 г кефира;

100 г муки;

2 ч. л. сахара;

0,5 ч. л. разрыхлителя;

1/4 ч. л. соды;

щепотка соли;

ванилин (пакетик 1-2 г);

сахарная пудра для посыпки.

Как приготовить:⠀