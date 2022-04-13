Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Шарлотка на сковороді – найлегший рецепт до ранкової кави

Ірина Маслова
13 квітня, 07:00
Не має значення, якого сорту будуть яблука. Головне, щоб вони були соковитими. Шарлотка посмажиться за 15 хвилин

Який би варіянт шарлотки ви не вибрали, з особливим кремом у складі або цю, максимально просту, результат буде один – ми отримаємо затишний десерт.

І навіть не дуже соковиті яблука, з минулого сезону, не зіпсують шарлотку.

Шарлотка на сковороді до сніданку / Фото: instagram.com/ksana.pechka

Реклама

Зазвичай шарлотка випікається, для цього рецепта духовку не потрібно розігрівати. Весь процес триватиме в сковороді та буквально 15 хвилин.

Аnna_slavyanka не вказує кількість цукру або підсолоджувача все на ваш смак.

Шарлотка на сковороді

Шарлотка на сковороді / Фото: instagram.com/anna_slavyanka

Реклама

Інгредієнти:

  • яблука – 3-4 шт.;
  • яйце – 2 шт.;
  • борошно – 100 г;
  • грецький йогурт або кефір – 200 г;
  • розпушувач – 1/2 ч. л.;
  • цукор або підсолоджувач.

Для шарлотки можна використовувати зачерствілий білий хліб або булку. Як це зробити, читайте тут.

Як приготувати:

Реклама
  1. Яблука почистити від серцевини та шкірки, порізати кубиками.
  2. Змішати яйця, йогурт, борошно та розпушувач. Додати яблука.
  3. Смажити на сухій сковороді на повільному вогні під кришкою сім-десять хвилин, а потім дві хвилини з іншого боку.