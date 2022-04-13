Шарлотка на сковороді – найлегший рецепт до ранкової кави

Який би варіянт шарлотки ви не вибрали, з особливим кремом у складі або цю, максимально просту, результат буде один – ми отримаємо затишний десерт.
І навіть не дуже соковиті яблука, з минулого сезону, не зіпсують шарлотку.
Шарлотка на сковороді до сніданку / Фото: instagram.com/ksana.pechka
Зазвичай шарлотка випікається, для цього рецепта духовку не потрібно розігрівати. Весь процес триватиме в сковороді та буквально 15 хвилин.
Аnna_slavyanka не вказує кількість цукру або підсолоджувача – все на ваш смак.
Шарлотка на сковороді
Шарлотка на сковороді / Фото: instagram.com/anna_slavyanka
Інгредієнти:
- яблука – 3-4 шт.;
- яйце – 2 шт.;
- борошно – 100 г;
- грецький йогурт або кефір – 200 г;
- розпушувач – 1/2 ч. л.;
- цукор або підсолоджувач.
Для шарлотки можна використовувати зачерствілий білий хліб або булку. Як це зробити, читайте тут.
Як приготувати:
- Яблука почистити від серцевини та шкірки, порізати кубиками.
- Змішати яйця, йогурт, борошно та розпушувач. Додати яблука.
- Смажити на сухій сковороді на повільному вогні під кришкою сім-десять хвилин, а потім дві хвилини з іншого боку.