Шоколадный торт за 5 минут – яиц и молока не нужно

Сегодня десерты на основе яблок и орехов можно приготовить не только за 25 минут, сегодня можно сделать полноценный шоколадный торт за 5 минут.

Быстро, потому что после замешивания массы, его сразу же можно выпекать в микроволновке.

Шоколадный торт за 5 минут / Фото: Pixabay

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Обязательно застелите форму пергаментом перед тем, как вылить тесто.

На канале Cooking with Эврика предлагают использовать растительное масло или топленое сливочное.

Украсить десерт быстрее всего шоколадной глазурью.

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Шоколадный торт за 5 минут

Шоколадный торт за 5 минут / Фото: Cooking with Эврика

Ингредиенты:

240 г муки;

85 г какао;

150 г сахара;

3 ч. л. разрыхлителя;

125 мл растительного масла или топленого сливочного масла;

500 мл теплой воды.

Быстрый рецепт нового десерта-торта без выпечки читайте здесь.

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Как приготовить:

К сахару просеять муку и какао. Добавить разрыхлитель и перемешать. Добавить растопленное сливочное масло и воду, замесить тесто сначала лопаткой, потом венчиком до однородности. Дно формы застелить пергаментом и вылить тесто. Выпекать 5 минут на максимальной мощности микроволновки.

Здесь можно посмотреть, как можно замешивается тесто для этого торта.