Шоколадний торт за 5 хвилин – яєць та молока не треба

Сьогодні десерти на основі яблук та горіхів можна приготувати не лише за 25 хвилин, сьогодні можна зробити повноцінний шоколадний торт за п'ять хвилин

Швидко, бо після замішування маси його одразу ж можна випікати в мікрохвильовій печі.

Шоколадний торт за 5 хвилин / Фото: Pixabay

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Обов'язково застеліть форму пергаментом перед тим, як вилити тісто.

На каналі Cooking with Евріка пропонують використовувати олію або топлене вершкове масло.

Прикрасити десерт найшвидше шоколадною глазур'ю.

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Шоколадний торт за п'ять хвилин

Шоколадний торт за 5 хвилин / Фото: Cooking with Эврика

Інгредієнти:

240 г борошна;

85 г какао;

150 г цукру;

3 ч. л. розпушувача;

125 мл олії або топленого вершкового масла;

500 мл теплої води.

Швидкий рецепт нового десерту-торта без випічки читайте тут.

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Як приготувати:

До цукру просіяти борошно та какао. Додати розпушувач і перемішати. Додати розтоплене вершкове масло та воду, замісити тісто спочатку лопаткою, потім вінчиком до однорідності. Дно форми застелити пергаментом та вилити тісто. Випікати п'ять хвилин на максимальній потужності мікрохвильовки.

Тут можна подивитися, як можна замішувати тісто для цього торта.