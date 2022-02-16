Сладкий, но полезный перекус – простой рецепт рулета с творогом и ягодами

Если хочется стройности и при этом десертов, нужно понимать, какими они должны быть – некалорийными. С одним из таких – рулетом с творогом и бананами, мы знакомы.

Для этого нужны свежие ягоды, и он тоже будет запекаться минут 20.

Рулет из лаваша с творогом / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Традиционно для таких десертов используются подсластители. Можно отказаться и от них, в пользу бОльшего количества ягод.

Рулет со страницы pp.food_recepts.

Рулет из лаваша с творогом

Ингредиенты:

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лаваш;

яйца – 2 шт.;

творог 5% – 300 г;

ягоды;

подсластитель – по вкусу.

Еще можно попробовать куриный рулет с грибами, который готовится просто и быстро.

Как приготовить: