Солодкий, але корисний перекус – простий рецепт рулету із сиром і ягодами

Якщо хочеться стрункості й десертів, потрібно розуміти, якими вони мають бути – некалорійними. З одним з таких – рулетом із сиром та бананами, ми знайомі.
Для цього потрібні свіжі ягоди, і він теж запікатиметься хвилин 20.
Рулет з лаваша з сиром / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/
Традиційно для таких десертів використовуються підсолоджувачі. Можна відмовитися і від них, на користь великої кількості ягід.
Рулет зі сторінки pp.food_recepts.
Рулет з лаваша із сиром
Інгредієнти:
- лаваш;
- яйця – 2 шт.;
- сир 5% – 300 г;
- ягоди;
- підсолоджувач – за смаком.
Ще можна спробувати курячий рулет з грибами, який готується просто та швидко.
Як приготувати:
- Одне яйце та білок змішати із сиром. Додати підсолоджувач. .
- Лаваш розгорнути і поступово викласти сирну масу. Зверху – ягоди. Сформувати рулет.
- Деко застелити папером, покласти рулет. Зверху обмазати жовтком.
- Запікати за 180 градусів 25-30 хвилин.