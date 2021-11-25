Слоеные пироги на день рождения – готовятся быстро, получаются вкусно

А почему бы и нет? Почему не продемонстрировать свое мастерство, гостеприимство и приготовить пироги на день рождения.

Пироги из слоеного теста готовятся очень легко и быстро, теста в них, понятно, немного. А вот сочной и ароматной начинки достаточно.

Слоеные пироги на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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Для пирога от фудблогера zarychanska, кроме твердого сыра, нужен творог. Интересное решение пирога с ветчиной от grodno_mk – он запекается в виде венка.

Рецепт от gotovim_vkusno_doma_7292 требует наличия отварного куриного филе.

Слоеный пирог с курицей

Слоеный пирог с курицей / Фото: instagram.com/gotovim_vkusno_doma_7292/

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Ингредиенты:

500 г слоеного бездрожжевого теста;

250 г отварного куриного филе;

по 150 г твердого сыра, лука;

2 ст. л. растительного масла;

соль, перец, зелень – по вкусу;

яйцо;

белый кунжут.

Как приготовить:

Тесто разморозить при комнатной температуре. Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до мягкости. Сыр натереть на крупной терке, вареную курицу разобрать на волокна. Смешать курицу, лук, сыр, добавить зелень, соль, перец и перемешать. Тесто раскатать в прямоугольник. Выложить в середину начинку. Свободные края теста нарезать косыми полосками шириной 1-1,5 сантиметра. Начиная сверху, завернуть полоски на начинку, поочередно справа, затем слева. То есть заплести косу. Смазать пирог яйцом, посыпать кунжутом и выпекать в разогретой до 180-190 градусов духовке 25-30 минут до золотистого цвета.

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Пирог-венок с ветчиной и сыром

Пирог-венок с ветчиной и сыром / Фото: instagram.com/grodno_mk/

Ингредиенты:

500 г слоеного теста;

500 г ветчины;

150 г твердого сыра;

2 яйца;

свежая зелень;

черный молотый перец;

кунжут.

Как приготовить:⠀

Тесто раскатать и нарезать на треугольники. Выложить их на смазанный маслом противень, расположив по кругу. Сверху разложить ломтики ветчины, затем тертый сыр, измельченные отваренные яйца и снова сыр. Края теста завернуть внутрь, каждый кончик защипнуть. Пирог смазать смесью из молока и желтка, посыпать кунжутом. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут. При подаче посыпать пирог мелко нарезанной зеленью.

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Слоеный пирог с твердым сыром

Слоеный пирог с твердым сыром / Фото: instagram.com/zarychanska/

Ингредиенты:

500 г слоеного теста;

200 г твердого сыра;

400 г творога 5-9%;

сушеные или свежие укроп или базилик;

яйцо;

кунжут, соль;

масло сливочное или растительное.

Как приготовить: