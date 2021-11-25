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Слоеные пироги на день рождения – готовятся быстро, получаются вкусно

Ирина Маслова
25 ноября, 11:49
Их можно сделать и привычной формы, и в виде венка или косы. В этой подборке в качестве начинки – сыр, творог, ветчина и отварная курица

А почему бы и нет? Почему не продемонстрировать свое мастерство, гостеприимство и приготовить пироги на день рождения.

Пироги из слоеного теста готовятся очень легко и быстро, теста в них, понятно, немного. А вот сочной и ароматной начинки достаточно.

Слоеные пироги на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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Для пирога от фудблогера zarychanska, кроме твердого сыра, нужен творог. Интересное решение пирога с ветчиной от grodno_mk – он запекается в виде венка.

Рецепт от gotovim_vkusno_doma_7292 требует наличия отварного куриного филе.

Слоеный пирог с курицей

Слоеный пирог с курицей / Фото: instagram.com/gotovim_vkusno_doma_7292/

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Ингредиенты:

  • 500 г слоеного бездрожжевого теста;
  • 250 г отварного куриного филе;
  • по 150 г твердого сыра, лука;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • соль, перец, зелень – по вкусу;
  • яйцо;
  • белый кунжут.

Как приготовить:

  1. Тесто разморозить при комнатной температуре. Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до мягкости.
  2. Сыр натереть на крупной терке, вареную курицу разобрать на волокна.
  3. Смешать курицу, лук, сыр, добавить зелень, соль, перец и перемешать.
  4. Тесто раскатать в прямоугольник. Выложить в середину начинку.
  5. Свободные края теста нарезать косыми полосками шириной 1-1,5 сантиметра. Начиная сверху, завернуть полоски на начинку, поочередно справа, затем слева. То есть заплести косу.
  6. Смазать пирог яйцом, посыпать кунжутом и выпекать в разогретой до 180-190 градусов духовке 25-30 минут до золотистого цвета.

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Пирог-венок с ветчиной и сыром

Пирог-венок с ветчиной и сыром / Фото: instagram.com/grodno_mk/

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного теста;
  • 500 г ветчины;
  • 150 г твердого сыра;
  • 2 яйца;
  • свежая зелень;
  • черный молотый перец;
  • кунжут.

Как приготовить:⠀

  1. Тесто раскатать и нарезать на треугольники. Выложить их на смазанный маслом противень, расположив по кругу.
  2. Сверху разложить ломтики ветчины, затем тертый сыр, измельченные отваренные яйца и снова сыр.
  3. Края теста завернуть внутрь, каждый кончик защипнуть. Пирог смазать смесью из молока и желтка, посыпать кунжутом.
  4. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.
  5. При подаче посыпать пирог мелко нарезанной зеленью.


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Слоеный пирог с твердым сыром

Слоеный пирог с твердым сыром / Фото: instagram.com/zarychanska/

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного теста;
  • 200 г твердого сыра;
  • 400 г творога 5-9%;
  • сушеные или свежие укроп или базилик;
  • яйцо;
  • кунжут, соль;
  • масло сливочное или растительное.

Как приготовить:

  1. Натереть сыр на крупной терке. Размороженное слоеное тесто раскатать в большой прямоугольник, не слишком тонко. Выложить творог, укроп, соль. Щедро посыпать все сыром.
  2. Скрутить тесто в рулет и разрезать на равные части. Выложить в смазанную сливочным маслом форму, смазать пирог яйцом и посыпать кунжутом.
  3. Запекать в разогретой до 170 градусов духовке около 25 минут.