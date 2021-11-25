Слоеные пироги на день рождения – готовятся быстро, получаются вкусно

А почему бы и нет? Почему не продемонстрировать свое мастерство, гостеприимство и приготовить пироги на день рождения.
Пироги из слоеного теста готовятся очень легко и быстро, теста в них, понятно, немного. А вот сочной и ароматной начинки достаточно.
Слоеные пироги на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня
Для пирога от фудблогера zarychanska, кроме твердого сыра, нужен творог. Интересное решение пирога с ветчиной от grodno_mk – он запекается в виде венка.
Рецепт от gotovim_vkusno_doma_7292 требует наличия отварного куриного филе.
Слоеный пирог с курицей
Слоеный пирог с курицей / Фото: instagram.com/gotovim_vkusno_doma_7292/
Ингредиенты:
- 500 г слоеного бездрожжевого теста;
- 250 г отварного куриного филе;
- по 150 г твердого сыра, лука;
- 2 ст. л. растительного масла;
- соль, перец, зелень – по вкусу;
- яйцо;
- белый кунжут.
Как приготовить:
- Тесто разморозить при комнатной температуре. Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до мягкости.
- Сыр натереть на крупной терке, вареную курицу разобрать на волокна.
- Смешать курицу, лук, сыр, добавить зелень, соль, перец и перемешать.
- Тесто раскатать в прямоугольник. Выложить в середину начинку.
- Свободные края теста нарезать косыми полосками шириной 1-1,5 сантиметра. Начиная сверху, завернуть полоски на начинку, поочередно справа, затем слева. То есть заплести косу.
- Смазать пирог яйцом, посыпать кунжутом и выпекать в разогретой до 180-190 градусов духовке 25-30 минут до золотистого цвета.
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Пирог-венок с ветчиной и сыром
Пирог-венок с ветчиной и сыром / Фото: instagram.com/grodno_mk/
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста;
- 500 г ветчины;
- 150 г твердого сыра;
- 2 яйца;
- свежая зелень;
- черный молотый перец;
- кунжут.
Как приготовить:⠀
- Тесто раскатать и нарезать на треугольники. Выложить их на смазанный маслом противень, расположив по кругу.
- Сверху разложить ломтики ветчины, затем тертый сыр, измельченные отваренные яйца и снова сыр.
- Края теста завернуть внутрь, каждый кончик защипнуть. Пирог смазать смесью из молока и желтка, посыпать кунжутом.
- Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.
- При подаче посыпать пирог мелко нарезанной зеленью.
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Слоеный пирог с твердым сыром
Слоеный пирог с твердым сыром / Фото: instagram.com/zarychanska/
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста;
- 200 г твердого сыра;
- 400 г творога 5-9%;
- сушеные или свежие укроп или базилик;
- яйцо;
- кунжут, соль;
- масло сливочное или растительное.
Как приготовить:
- Натереть сыр на крупной терке. Размороженное слоеное тесто раскатать в большой прямоугольник, не слишком тонко. Выложить творог, укроп, соль. Щедро посыпать все сыром.
- Скрутить тесто в рулет и разрезать на равные части. Выложить в смазанную сливочным маслом форму, смазать пирог яйцом и посыпать кунжутом.
- Запекать в разогретой до 170 градусов духовке около 25 минут.