Слоеные творожные рогалики – рецепт выпечки со вкусом детства

По популярности эта выпечка выходного дня из прошлого могла соревноваться разве что с овсяным печеньем.
Замесить тесто для творожных рогаликов очень просто, сливочное масло, как и творог должны быть комнатной температуры. Яйца для этого рецепта не понадобятся.
Творожные рогалики - вкус детства / Фото: Depositphotos
На канале kitchenice – Быстро Вкусно Просто говорят, что тесто вымешивать долго не нужно. До тех пор, пока оно соберется в комок.
Творожные рогалики из детства
Творожные рогалики из детства
Ингредиенты:
- 200 г творога;
- 70 г теплого сливочного масла;
- 40 г сахара;
- 120-130 г муки;
- 0,5 ч. л. соды + лимонный сок;
- щепотка соли.
Как приготовить:
- Творог соединить с теплым сливочным маслом, солью, тщательно перетереть.
- Соду загасить соком лимона, добавить в творогу.
- Частями добавить просеянную муку и замесить руками плотное тесто.
- Завернуть в пленку, оставить в холодильнике на 30-40 минут.
- Раскатать тесто на припыленной мукой поверхности до 2-3 мм. Равномерно посыпать сахаром и нарезать на треугольники. Сформировать рулетики. По желанию обмакнуть в сахар.
- Выпекать на застеленном противне 20-25 минут при 180 градусах.
Подробней об этих творожных рулетиках смотрите в ролике от автора рецепта.
Ранее мы писали о еще одной выпечке из детства с творогом – рижской ватрушке.