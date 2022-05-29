Листкові сирні рогалики – рецепт випічки зі смаком дитинства

За популярністю ця випічка вихідного дня з минулого могла змагатися хіба що з вівсяним печивом.

Замісити тісто для сирних рогаликів дуже просто, вершкове масло, як і кисломолочний сир, мають бути кімнатної температури. Яйця для цього рецепта не знадобляться.

Сирні рогалики - смак дитинства

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На каналі kitchenice – Швидко Смачно Просто кажуть, що тісто вимішувати довго не треба. Лише доти, доки воно збереться в грудку.

Сирні рогалики з дитинства

Сирні рогалики з дитинства

Інгредієнти:

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200 г сиру;

70 г теплого вершкового масла;

40 г цукру;

120-130 г борошна;

0,5 ч. л. соди + лимонний сік;

щіпка солі.

Як приготувати:

Сир з'єднати з теплим вершковим маслом, сіллю, ретельно перетерти. Соду загасити соуком лимона, додати до сиру. Частками додати просіяне борошно та замісити руками щільне тісто. Загорнути в плівку, залишити в холодильнику на 30-40 хвилин. Розкачати тісто на припиленій борошном поверхні до товщини 2-3 мм. Рівномірно посипати цукром і нарізати на трикутники. Сформувати рулетики. За бажанням вмочити в цукор. Випікати на застеленому деку 20-25 хвилин за 180 градусів.

Докладніше про ці сирні рулетики дивіться у ролику від авторки рецепта.

Раніше ми писали про ще одну випічку з дитинства із сиром – ризьку ватрушку.