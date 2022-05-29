Листкові сирні рогалики – рецепт випічки зі смаком дитинства

За популярністю ця випічка вихідного дня з минулого могла змагатися хіба що з вівсяним печивом.
Замісити тісто для сирних рогаликів дуже просто, вершкове масло, як і кисломолочний сир, мають бути кімнатної температури. Яйця для цього рецепта не знадобляться.
Сирні рогалики - смак дитинства
На каналі kitchenice – Швидко Смачно Просто кажуть, що тісто вимішувати довго не треба. Лише доти, доки воно збереться в грудку.
Сирні рогалики з дитинства
Сирні рогалики з дитинства
Інгредієнти:
- 200 г сиру;
- 70 г теплого вершкового масла;
- 40 г цукру;
- 120-130 г борошна;
- 0,5 ч. л. соди + лимонний сік;
- щіпка солі.
Як приготувати:
- Сир з'єднати з теплим вершковим маслом, сіллю, ретельно перетерти.
- Соду загасити соуком лимона, додати до сиру.
- Частками додати просіяне борошно та замісити руками щільне тісто.
- Загорнути в плівку, залишити в холодильнику на 30-40 хвилин.
- Розкачати тісто на припиленій борошном поверхні до товщини 2-3 мм. Рівномірно посипати цукром і нарізати на трикутники. Сформувати рулетики. За бажанням вмочити в цукор.
- Випікати на застеленому деку 20-25 хвилин за 180 градусів.
Докладніше про ці сирні рулетики дивіться у ролику від авторки рецепта.
Раніше ми писали про ще одну випічку з дитинства із сиром – ризьку ватрушку.