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Смузи с бананом и овсянкой – моментальный и питательный завтрак (видео)

Ирина Маслова
23 июня, 07:01
В этом рецепте коровье молоко. Используйте растительное, если есть аллергия на лактозу. По вкусу предлагают добавить мед и корицу

Овсянку можно запечь с самыми разными топпингами и обеспечить себя завтраком на несколько раз. Совсем немного овсянки можно добавить к смузи. Его тоже можно хранить в холодильнике или взять с собой на работу.

В рецепте от Аймкук – кулинарные рецепты с фото и видео два банана, если любите эти фрукты, берите больше. Мед в качестве подсластителя, можно обойтись без него.

Смузи с бананом и овсянкой на завтрак

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Банановый смузи с овсянкой

Банановый смузи с овсянкой

Ингредиенты:

  • банан – 2 шт.;
  • молоко – 400 мл;
  • овсяные хлопья – 8 ст. л.;
  • корица – 0,5 ч. л.;
  • мед.

Как приготовить:

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  1. Бананы измельчить в блендере с молоком.
  2. Добавить овсянку, корицу. Снова взбить. Добавить мед по вкусу, перемешать.

Какой консистенции получится этот смузи – можно увидеть в видео ниже.

Попробуйте оранжевую овсянку. К ней добавляется полезная морковь.