Смузи с бананом и овсянкой – моментальный и питательный завтрак (видео)

Овсянку можно запечь с самыми разными топпингами и обеспечить себя завтраком на несколько раз. Совсем немного овсянки можно добавить к смузи. Его тоже можно хранить в холодильнике или взять с собой на работу.
В рецепте от Аймкук – кулинарные рецепты с фото и видео два банана, если любите эти фрукты, берите больше. Мед в качестве подсластителя, можно обойтись без него.
Смузи с бананом и овсянкой на завтрак
Банановый смузи с овсянкой
Банановый смузи с овсянкой
Ингредиенты:
- банан – 2 шт.;
- молоко – 400 мл;
- овсяные хлопья – 8 ст. л.;
- корица – 0,5 ч. л.;
- мед.
Как приготовить:
- Бананы измельчить в блендере с молоком.
- Добавить овсянку, корицу. Снова взбить. Добавить мед по вкусу, перемешать.
Какой консистенции получится этот смузи – можно увидеть в видео ниже.
Попробуйте оранжевую овсянку. К ней добавляется полезная морковь.