Смузі з бананом та вівсянкою – миттєвий та поживний сніданок (відео)

Вівсянку можна запекти з різними топінгами і забезпечити себе сніданком на кілька разів. Зовсім небагато вівсянки можна додати до смузі. Його також можна зберігати в холодильнику або взяти з собою на роботу.
У рецепті від Аймкук – кулінарні рецепти з фото та відео два банани, якщо любите ці фрукти, беріть більше. Мед у якості підсолоджувача, можна обійтися без нього.
Смузі з бананом та вівсянкою на сніданок
Банановий смузі з вівсянкою
Банановий смузі з вівсянкою
Інгредієнти:
- банан – 2 шт.;
- молоко – 400 мл;
- вівсяні пластівці – 8 ст. л.;
- кориця – 0,5 ч. л.;
- мед.
Як приготувати:
- Банани подрібнити в блендері з молоком.
- Додати вівсянку, корицю. Знову збити. Додати мед за смаком, перемішати.
Якої консистенції вийде це смузі – можна побачити у відео нижче.
Спробуйте помаранчеву вівсянку. До неї додається корисна морква.