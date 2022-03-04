Сочная коврижка с орехами – рецепт без молока и яиц

Даже если в доме временно отсутствуют необходимые для выпечки яйца, то драники и без них можно сделать.

Без них можно сделать и эту коврижку. Она замешивается на компоте, узваре или даже разведенным с водой соке.

Коврижка / Фото: Depositphotos

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При наличии других сухофруктов, кроме изюма, обязательно добавьте и их в тесто.

Коврижка

Коврижка / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

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компот – 200 мл;

растительное масло – 100 мл;

сахар – 100 г;

какао – 50 г;

разрыхлитель – 1 ч. л. или сода с уксусом;

корица – щепотка;

грецкие орехи – 100 г;

панировочные сухари, изюм – по 50 г;

сахарная пудра.

Как испечь коврижку с финиками и хурмой – узнаете здесь.



Как приготовить: