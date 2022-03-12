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Сочное яблочное печенье без яиц – как приготовить и рецепт

Ирина Маслова
12 марта, 08:16
Вместе с мукой в тесто добавляется манка. Муку, кстати, можно заменить овсянкой быстрого приготовления. Еще нужен лимонный сок, он не даст яблокам потемнеть

Это один из самых простых способов вкусно использовать яблоки. Проще разве что яблоки по-киевски, которые запекаются со сметаной.

Это печенье получается влажным и нежным, вместо сахара используем изюм. Можно дополнить его небольшим количеством орехов.

Яблочное печенье без яиц / Фото: Домашняя еда

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Если не хочется использовать муку, возьмите овсяные хлопья.

Яблочное печенье без яиц

Ингредиенты:

  • 200 г тертого яблока;
  • 2 ст. л. лимонного сока;
  • 80 г манной крупы;
  • 100 г изюма;
  • 50 г растительного масла;
  • 130 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя.

Как сделать яблочный кекс на овсянке за 10 минут – читайте здесь.

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Как приготовить:

  1. Яблоки очистить, натереть крупно. Добавить лимонный сок и манку, перемешать.
  2. Добавить изюм, перемешать. Накрыть пленкой и отправить в холодильник на один час.
  3. Добавить муку, разрыхлитель и растительное масло, перемешать.
  4. Противень застелить пергаментом, распределить массу толщиной в 1 см. Разрезать на порции.
  5. Выпекать 30-40 минут при 180 градусах.

Как правильно замесить тесто – смотрите в видео.

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