Сочное яблочное печенье без яиц – как приготовить и рецепт

Это один из самых простых способов вкусно использовать яблоки. Проще разве что яблоки по-киевски, которые запекаются со сметаной.
Это печенье получается влажным и нежным, вместо сахара используем изюм. Можно дополнить его небольшим количеством орехов.
Яблочное печенье без яиц / Фото: Домашняя еда
Если не хочется использовать муку, возьмите овсяные хлопья.
Яблочное печенье без яиц
Ингредиенты:
- 200 г тертого яблока;
- 2 ст. л. лимонного сока;
- 80 г манной крупы;
- 100 г изюма;
- 50 г растительного масла;
- 130 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя.
Как сделать яблочный кекс на овсянке за 10 минут – читайте здесь.
Как приготовить:
- Яблоки очистить, натереть крупно. Добавить лимонный сок и манку, перемешать.
- Добавить изюм, перемешать. Накрыть пленкой и отправить в холодильник на один час.
- Добавить муку, разрыхлитель и растительное масло, перемешать.
- Противень застелить пергаментом, распределить массу толщиной в 1 см. Разрезать на порции.
- Выпекать 30-40 минут при 180 градусах.
Как правильно замесить тесто – смотрите в видео.