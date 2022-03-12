Сочное яблочное печенье без яиц – как приготовить и рецепт

Это один из самых простых способов вкусно использовать яблоки. Проще разве что яблоки по-киевски, которые запекаются со сметаной.

Это печенье получается влажным и нежным, вместо сахара используем изюм. Можно дополнить его небольшим количеством орехов.

Яблочное печенье без яиц / Фото: Домашняя еда

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Если не хочется использовать муку, возьмите овсяные хлопья.

Яблочное печенье без яиц

Ингредиенты:

200 г тертого яблока;

2 ст. л. лимонного сока;

80 г манной крупы;

100 г изюма;

50 г растительного масла;

130 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя.

Как сделать яблочный кекс на овсянке за 10 минут – читайте здесь.

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Как приготовить:

Яблоки очистить, натереть крупно. Добавить лимонный сок и манку, перемешать. Добавить изюм, перемешать. Накрыть пленкой и отправить в холодильник на один час. Добавить муку, разрыхлитель и растительное масло, перемешать. Противень застелить пергаментом, распределить массу толщиной в 1 см. Разрезать на порции. Выпекать 30-40 минут при 180 градусах.

Как правильно замесить тесто – смотрите в видео.