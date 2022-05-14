Сочные и хрустящие одновременно – как приготовить главные слойки Баварии

Современная немецкая кухня в большей своей части быстрая и удобная, выпечка преобладает. Об интересном сэндвиче "Крепкий Макс" мы подробно рассказывали, теперь узнаем о гордости Баварии – кульмбахерских слойках-улитках.

В Баварии их продают в виде полуфабрикатов и предлагают в местных кафе в качестве закуски для вкуснейшего местного пива.

Кульмбахерские слойки с фаршем / Фото: www.ichkoche.at

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На сайте essenrezept.de предлагают использовать ветчину и бекон, можно взять мясной фарш, желательно, чтобы была часть свиного. Для его сочности добавьте немного молока.

Перед финалом запекания на улитки размещается тертый твердый сыр. Используйте готовое слоеное тесто.

Кульмбахерские слойки

Кульмбахерские слойки

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Ингредиенты:

500 г бездрожжевого слоеного теста;

400 г мясного фарша;

зеленый лук, укроп, петрушка;

50 г молока;

150 г сыра;

яйцо;

соль и специи – по вкусу.

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Как приготовить:

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Зелень нарезать мелко. Фарш обжарить, добавить зелень, соль и перец. Можно добавить также любимые специи, зубчик раздавленного чеснока. Тесто раскатать, чтобы получилось два тонких пласта. Один пласт смазать взбитым яйцом. Накрыть вторым пластом и выложить начинку, оставив по краям по 1 см. Свернуть рулетом. Нарезать на порции и переложить на застеленный противень. Смазать яйцом и выпекать 25-30 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Сыр натереть крупно. За 5-7 минут до готовности посыпать слойки сыром, запекать несколько минут.

Рецепт настоящих немецких клецек, удачного гарнира, читайте в этом материале.