Сочные и полезные стейки из индейки – простой рецепт для Весов

Продолжаем серию конкретных рецептов для конкретных знаков зодиака. Напомним, что для несколько сложных Козерогов мы предлагали приготовить куриные наггетсы.

Для Весов будет уместно филе индейки, а, точнее, стейки. Чтобы уравновесить, а для Весов это важно, ингредиенты в тарелке, подавайте эти стейки с овощным салатом.

Рецепт для Весов - как приготовить сочные стейки из индейки / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

И обязательно, когда будете угощать, соберите за столом как можно больше людей. Весы любят спокойные и рассудительные разговоры за вкусной едой.

На канале Tanya Shpilko советуют мариновать мясо в специях минимум 15 минут.

Сочное филе индейки для Весов

Сочное филе индейки для Весов / Фото: Tanya Shpilko

Реклама

Ингредиенты:

филе индейки;

соль, перец – по вкусу;

приправа для курицы.

Для Стрельцов можно приготовить очень нежную куриную печень, рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

Реклама

Филе индейки помыть и обсушить салфеткой. Нарезать на стейки шириной 1,5 см. Аккуратно отбить до 1 см. Добавить специи, соль перец и оставить на 10-15 минут. Хорошо разогреть растительное масло, жарить на сильном огне полторы минуты. Перевернуть, накрыть крышкой и жарить еще полторы минуты. Переложить мясо в фольгу, завернуть и дать отдохнуть 3-5 минут.

Подробней об этих сочных стейках смотрите в видео.