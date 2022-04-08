Соковиті та корисні стейки з індички – простий рецепт для Терезів

Продовжуємо серію конкретних рецептів для конкретних знаків зодіаку. Нагадаємо, що для дещо складних Козерогів ми пропонували приготувати курячі нагетси.

Для Терезів буде доречним філе індички, а, точніше, стейки. Щоб врівноважити, а для Терезів це важливо, інгредієнти в тарілці, подавайте ці стейки з овочевим салатом.

Рецепт для Терезів - як приготувати соковиті стейки з індички / Фото: Колаж: Сьогодні

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І обов'язково, коли пригощатимете, зберіть за столом якнайбільше людей. Терези люблять спокійні та розважливі розмови за смачною їжею.

На каналі Tanya Shpilko радять маринувати м'ясо в спеціях щонайменше 15 хвилин.

Соковите філе індички для Терезів

Соковите філе індички для Терезів / Фото: Tanya Shpilko

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Складові:

філе індички;

сіль, перець – за смаком;

приправи для курки.

Для Стрільців можна приготувати дуже ніжну курячу печінку, рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

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Філе індички помити та обсушити серветкою. Нарізати на стейки завширшки 1,5 см. Акуратно відбити до 1 см. Додати спеції, перець сіль і залишити на 10-15 хвилин. Добре розігріти олію, смажити на сильному вогні півтори хвилини. Перевернути, накрити кришкою та смажити ще півтори хвилини. Перекласти м'ясо у фольгу, загорнути і дати відпочити 3-5 хвилин.

Докладніше про ці соковиті стейки дивіться у відео.