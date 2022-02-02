Сочный и хрустящий салат с квашеной капустой – нужны свекла и фета

Квашеная капуста – это не только отличные пирожки из дрожжевого и бездрожжевого теста.
Это еще и витаминные салаты с сезонными овощами. Нужна максимально хрустящая капуста, пусть даже немного с резким вкусом.
Салат с квашеной капустой, свеклой и фетой / Фото: instagram.com/iamcookru/
Этот вкус отлично оттенят свекла, яблоко и фета.
Рецепт от фудблогера ar_foodblog. Количество каждого из ингредиентов рассчитывайте по своему вкусу.
Салат с квашеной капустой, свеклой и фетой
Салат с квашеной капустой, свеклой и фетой / Фото: instagram.com/ar_foodblog
Ингредиенты:
- капуста квашеная;
- свекла;
- яблоко красное;
- фета;
- чеснок;
- петрушка;
- оливковое масло;
- соль, перец, прованские травы.
Попробуйте еще один интересный салат со свеклой, для него маринованные огурцы слегка обжариваются.
Как приготовить:
- Свеклу сварить, остудить и очистить. Нарезать кубиками. Сложить в миску, добавить оливковое масло и перемешать.
- Очистить яблоко, удалить сердцевину и нарезать кубиками. Добавить их к свекле. Добавить капусту, перемешать.
- Салат посолить и поперчить, добавить измельченную петрушку и тертый чеснок.
- Нарезать небольшими кубиками фету.
- Салат выложить в тарелку, посыпать зеленью, сверху разложить кубики феты и посыпать прованскими травами.