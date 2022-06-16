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Солнечный пирог – простой рецепт выпечки с абрикосами

Ирина Маслова
16 июня, 09:04
По своей текстуре он похож на кекс. Нарезанные абрикосы, несколько штук, будут в тесте, еще несколько штук выкладываются сверху

Пока не пришло активное время для заготовок на зиму, можно самым разным способом использовать сезонные фрукты и ягоды. Не пропустите подборку самых неожиданных рецептов с клубникой и обязательно попробуйте выпечку с абрикосами.

Пирог от cheesetomatobasil – это что-то среднее между бисквитом и кексом. Количество абрикосов условное. Очень важно обвалять и нарезанные, и половинки фруктов в крахмале, чтобы они не давали лишнего сока во время выпекания.

Простой рецепт пирога с абрикосами

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Из этого количества ингредиентов получится небольшой пирог. Удваивайте их, если нужно.

Пирог с абрикосами

Пирог с абрикосами / Фото: instagram.com/cheesetomatobasil/

Ингредиенты:

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  • 10 абрикосов;
  • 4 ст. л. муки с горкой;
  • 6 ст. л. сахара;
  • 2 яйца
  • 50 г сливочного масла;
  • 2 ч. л. крахмала.

Как приготовить:

  1. Абрикосы (5 шт.) мелко нарезать, добавить 1 ч. л. крахмала, перемешать.
  2. Муку, сахар, яйца, масло соединить и взбить миксером. Аккуратно вмешать нарезанные абрикосы.
  3. Остальные абрикосы разрезать пополам. Обвалять в крахмале со стороны кожицы. Тесто вылить в форму (можно смазать маслом), выложить половинки абрикосов кожицей вниз.
  4. Выпекать 40-45 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

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