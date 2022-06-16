Сонячний пиріг – простий рецепт випічки з абрикосами

Поки не настав активний час для заготівель на зиму, можна в різні способи використовувати сезонні фрукти та ягоди. Не пропустіть добірку найнесподіваніших рецептів з полуницею та обов'язково спробуйте випічку з абрикосами.

Пиріг від cheesetomatobasil – це щось середнє між бісквітом та кексом. Кількість абрикосів умовна. Дуже важливо обвалювати і нарізані, і половинки фруктів у крохмалі, щоб вони не давали зайвого соку під час випікання.

Простий рецепт пирога з абрикосами

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З цієї кількості інгредієнтів буде невеликий пиріг. Подвоюйте їх, якщо треба.

Пиріг з абрикосами

Пиріг з абрикосами

Інгредієнти:

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10 абрикосів;

4 ст. л. борошна з гіркою;

6 ст. л. цукру;

2 яйця

50 г вершкового масла;

2 ч. л. крохмалю.

Як приготувати:

Абрикоси (5 шт.) дрібно нарізати, додати 1 ч. л. крохмалю, перемішати. Борошно, цукор, яйця, масло з'єднати й збити міксером. Акуратно вмішати нарізані абрикоси. Інші абрикоси розрізати навпіл. Обваляти в крохмалі з боку шкірки. Тісто вилити у форму (можна змастити маслом), викласти половинки абрикосів шкіркою вниз. Випікати 40-45 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

А для тих, хто любить чорницю, дуже радимо спробувати панкейки з нею.