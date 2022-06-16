Сонячний пиріг – простий рецепт випічки з абрикосами

Поки не настав активний час для заготівель на зиму, можна в різні способи використовувати сезонні фрукти та ягоди. Не пропустіть добірку найнесподіваніших рецептів з полуницею та обов'язково спробуйте випічку з абрикосами.
Пиріг від cheesetomatobasil – це щось середнє між бісквітом та кексом. Кількість абрикосів умовна. Дуже важливо обвалювати і нарізані, і половинки фруктів у крохмалі, щоб вони не давали зайвого соку під час випікання.
Простий рецепт пирога з абрикосами
З цієї кількості інгредієнтів буде невеликий пиріг. Подвоюйте їх, якщо треба.
Пиріг з абрикосами
Пиріг з абрикосами
Інгредієнти:
- 10 абрикосів;
- 4 ст. л. борошна з гіркою;
- 6 ст. л. цукру;
- 2 яйця
- 50 г вершкового масла;
- 2 ч. л. крохмалю.
Як приготувати:
- Абрикоси (5 шт.) дрібно нарізати, додати 1 ч. л. крохмалю, перемішати.
- Борошно, цукор, яйця, масло з'єднати й збити міксером. Акуратно вмішати нарізані абрикоси.
- Інші абрикоси розрізати навпіл. Обваляти в крохмалі з боку шкірки. Тісто вилити у форму (можна змастити маслом), викласти половинки абрикосів шкіркою вниз.
- Випікати 40-45 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
А для тих, хто любить чорницю, дуже радимо спробувати панкейки з нею.