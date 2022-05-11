Спагетти из кабачков – как приготовить и рецепт орехового соуса к ним

В то время, когда с появлением кабачков у нас, мы начинаем их активно жарить, перемазывая чесночно-майонезным соусом, в ряде европейских стран их натирают в виде спагетти и готовят с самыми разными добавками.
Это может быть сыр и грецкие орехи, как в рецепте ниже, а может быть фарш, куриное филе, творог и просто зелень.
Спагетти из кабачков с ореховым соусом
То есть кабачковые спагетти могут стать отличным диетическим обедом или ужином, а также гарниром, если просто обжарить с зеленью на сковороде.
Важно помнить, что кабачки уменьшаются в объеме при термической обработке, так что если нужно накормить много людей, берите их больше.
Что касается соуса, то как пишут на herringinfurs.blogspot.com, его тоже получится много, но он хорошо хранится в холодильнике. То есть можно приготовить его впрок, а можно сократить количество ингредиентов.
Кабачковые спагетти
Ингредиенты:
- 4 средний кабачка;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- соль, перец, кинза.
Для соуса:
- 1 ломтик хлеба;
- 100 мл молока;
- 1 стакан грецких орехов;
- 2 зуб. чеснока;
- полстакана тертого твердого сыра;
- 3 ст. л. оливкового масла;
- соль, перец.
Здесь узнаете все секреты и рецепт кабачковых оладий.
Как приготовить:
- Для соуса хлеб размочить в молоке 5-10 минут.
- Грецкие орехи нарезать и обжарить на сухой сковороде несколько минут, помешивая.
- Измельчить до однородности размоченный хлеб вместе с молоком, обжаренные орехи, тертый сыр и чеснок. Добавить оливковое масло и снова измельчить. Довести до вкуса солью и перцем.
- Натереть кабачки и обжарить на оливковом масле, помешивая, несколько минут.
- Добавить к кабачкам соус по вкусу, перемешать. Подавать с кинзой.
Как сделать красивые, фаршированные куриным филе, кабачки, узнаете здесь.