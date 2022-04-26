3 красивых тоста в яйце – готовятся на сковороде за несколько минут

Тосты к завтраку могут быть самыми простыми, могут быть десертными, похожими по вкусу на тирамису, а могут быть красивыми, сытными и вкусными одновременно.
Их можно съесть на завтрак и взять с собой, завернув в фольгу или пищевую пленку.
Тосты на сковороде / Фото: Qiong Cooking
Так как топпингов у нас три, авокадо, сыр и ветчина, то для каждого вида тостов нужно взбивать два яйца с солью и зеленым луком.
Рецепт нашли на канале Qiong Cooking.
Тосты с сыром, ветчиной и авокадо
Тосты с сыром, ветчиной и авокадо / Фото: Qiong Cooking
Ингредиенты:
- 3 ломтика хлеба;
- сыр;
- 6 яиц;
- сливочное масло;
- нарезанный зеленый лук;
- ветчина;
- авокадо.
Обязательно попробуйте гавайские тосты, для них нужен консервированный ананас.
Как приготовить:
- Хлеб разрезать пополам. Два яйца (для одного вида тостов) взбить с солью и зеленым луком.
- Сливочное масло разогреть на сковороде, вылить яичную смесь и выложить хлеб. Обмакнуть со всех сторон в смеси и готовить, пока яйца не схватятся. Перевернуть блин и с помощью лопатки завернуть наверх края яичного блина.
- Выложить ветчину или сыр, или нарезанное авокадо.
Смотрите в видео, как сделать эти красивые тосты.
Как сделать тосты, которые по вкусу похожи на чизкейк, читайте здесь.