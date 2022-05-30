Суп с фрикадельками на ужин – немного видоизменим его плавленым сыром

В списке уютных домашних супов обязательно есть и будет суп с фрикадельками. Об еще одном таком, геркулесовом, мы уже писали.

Пока будет закипать вода, вы сформируете фрикадельки нужного вам размера. Тертый плавленый сыр добавляется вместе с пассеровкой в самом конце приготовления.

Суп с фрикадельками на ужин / Фото: natashaskitchen.com

Реклама

Рецепт со страницы lyubimyj_vasilek.

Суп с фрикадельками

Суп с фрикадельками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 2,5 литра:

Реклама

фарш – 400 г;

мука или манка;

яйцо;

картофель – 4 шт.;

морковь, лук – по 1 шт.;

плавленый сыр;

соль, перец, укроп.

Как приготовить:

К фаршу добавить яйцо, немного муки или манки, соль и перец, сформировать фрикадельки. Отварить в кастрюле для супа 15 минут. Лук мелко нарезать, морковь натереть и обжарить до мягкости. Картофель нарезать, добавить к фрикадельками. Варить практически до готовности картофеля. Добавить пассерованные овощи и тертый плавленый сыр. Довести до вкуса солью и перцем. Варить до готовности картофеля подавать с зеленью.

И еще один рецепт рекомендуем попробовать к ужину – наваристого супа "Обжорка".