Суп с фрикадельками на ужин – немного видоизменим его плавленым сыром

В списке уютных домашних супов обязательно есть и будет суп с фрикадельками. Об еще одном таком, геркулесовом, мы уже писали.
Пока будет закипать вода, вы сформируете фрикадельки нужного вам размера. Тертый плавленый сыр добавляется вместе с пассеровкой в самом конце приготовления.
Суп с фрикадельками на ужин / Фото: natashaskitchen.com
Рецепт со страницы lyubimyj_vasilek.
Суп с фрикадельками
Суп с фрикадельками / Фото: Depositphotos
Ингредиенты на 2,5 литра:
- фарш – 400 г;
- мука или манка;
- яйцо;
- картофель – 4 шт.;
- морковь, лук – по 1 шт.;
- плавленый сыр;
- соль, перец, укроп.
Как приготовить:
- К фаршу добавить яйцо, немного муки или манки, соль и перец, сформировать фрикадельки. Отварить в кастрюле для супа 15 минут.
- Лук мелко нарезать, морковь натереть и обжарить до мягкости.
- Картофель нарезать, добавить к фрикадельками. Варить практически до готовности картофеля. Добавить пассерованные овощи и тертый плавленый сыр.
- Довести до вкуса солью и перцем. Варить до готовности картофеля подавать с зеленью.
И еще один рецепт рекомендуем попробовать к ужину – наваристого супа "Обжорка".