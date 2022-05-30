Суп з фрикадельками на вечерю – трохи видозмінимо його плавленим сиром

У списку затишних домашніх супів обов'язково є та буде суп з фрикадельками. Про ще один такий, геркулесовий, ми вже писали.
Поки закипатиме вода, ви сформуєте фрикадельки потрібного вам розміру. Тертий плавлений сир додається разом з пасериуванням наприкінці приготування.
Суп з фрикадельками на вечерю
Рецепт зі сторінки lyubimyj_vasilek.
Суп з фрикадельками
Суп з фрикадельками
Інгредієнти на 2,5 літри:
- фарш – 400 г;
- борошно або манка;
- яйце;
- картопля – 4 шт.;
- морква, цибуля – по 1 шт.;
- плавлений сир;
- сіль, перець, кріп.
Як приготувати:
- До фаршу додати яйце, трохи борошна або манки, сіль та перець, сформувати фрикадельки. Відварити в каструлі для супу 15 хвилин.
- Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти і обсмажити до м'якості.
- Картоплю нарізати, додати до фрикадельок. Варити майже до готовності картоплі. Додати пасеровані овочі й тертий плавлений сир.
- Довести до смаку сіллю та перцем. Варити до готовності картоплі подавати із зеленню.
І ще один рецепт рекомендуємо спробувати до вечері – наваристого супу "Ненажера".