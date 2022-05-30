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Суп з фрикадельками на вечерю – трохи видозмінимо його плавленим сиром

Ірина Маслова
30 травня, 17:25
Сир дасть приємну текстуру та вершковий аромат. Не забудьте додати до фаршу трохи улюблених спецій

У списку затишних домашніх супів обов'язково є та буде суп з фрикадельками. Про ще один такий, геркулесовий, ми вже писали.

Поки закипатиме вода, ви сформуєте фрикадельки потрібного вам розміру. Тертий плавлений сир додається разом з пасериуванням наприкінці приготування.

Суп з фрикадельками на вечерю

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Рецепт зі сторінки lyubimyj_vasilek.

Суп з фрикадельками

Суп з фрикадельками

Інгредієнти на 2,5 літри:

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  • фарш – 400 г;
  • борошно або манка;
  • яйце;
  • картопля – 4 шт.;
  • морква, цибуля – по 1 шт.;
  • плавлений сир;
  • сіль, перець, кріп.

Як приготувати:

  1. До фаршу додати яйце, трохи борошна або манки, сіль та перець, сформувати фрикадельки. Відварити в каструлі для супу 15 хвилин.
  2. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти і обсмажити до м'якості.
  3. Картоплю нарізати, додати до фрикадельок. Варити майже до готовності картоплі. Додати пасеровані овочі й тертий плавлений сир.
  4. Довести до смаку сіллю та перцем. Варити до готовності картоплі подавати із зеленню.

І ще один рецепт рекомендуємо спробувати до вечері – наваристого супу "Ненажера".