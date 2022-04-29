Смачний і наваристий суп "Ненажерка" – приготується за 30 хвилин

Суп на вечерю може бути максимально легким, як бонський, а може таким, що добре нагодує всю сім'ю. Саме тому Калніна Наталія назвала його "Ненажеркою".
Суп починає готуватися у сковороді, продовжує – у каструлі. Воду треба влити до вже обсмажених фаршу, моркви та цибулі.
Ще потрібні вершки та плавлений сир, можна обійтися чимось одним, але смачнішим він буде, як запевняє авторка, коли візьмете й те, й інше. Подавайте зі смаженими грінками та зеленню.
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Суп "Обжорка" з фаршем та плавленим сиром
Інгредієнти на 1,5 літри:
- фарш – 250 г;
- картопля – 3 шт.;
- цибуля, морква – по 1 шт.;
- зелена цибуля;
- сир плавлений – 200 г;
- вершки 20%-150 мл;
- сіль, перець, кріп.
Тут ще один рецепт швидкого супу – для нього потрібні консервовані кукурудза та квасоля.
Як приготувати:
- Цибулю та моркву нарізати дрібно, картоплю – середніми кубиками. Нарізати зелену цибулю.
- Фарш обсмажити на олії до випаровування рідини та легкої золотавості, розбиваючи лопаткою фарш.
- Додати зелену цибулю, сіль, перець та пропущений через прес часник. Перемішати та зняти з вогню.
- У каструлі обсмажити цибулю та моркву та обсмажити 2-3 хвилини.
- Додати картоплю, фарш та цибулю з морквою. Залити гарячою водою та варити до готовності картоплі
- Додати плавлений сир і довести до смаку сіллю та перцем. Перемішати.
- Влити вершки та додати кріп. Довести до кипіння та зняти з вогню.
Швидкий та зігрівальний суп можна приготувати з цвітної капусти, його рецепт читайте тут.