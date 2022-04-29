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Смачний і наваристий суп "Ненажерка" – приготується за 30 хвилин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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29 квітня, 13:11
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Потрібен будь-який фарш, він обсмажуватиметься із зеленою цибулею. Використовується плавлений сир та вершки, можна взяти щось одне з цього
Суп з вершками та плавленим сиром
Суп з вершками та плавленим сиром

Суп на вечерю може бути максимально легким, як бонський, а може таким, що добре нагодує всю сім'ю. Саме тому Калніна Наталія назвала його "Ненажеркою".

Суп починає готуватися у сковороді, продовжує – у каструлі. Воду треба влити до вже обсмажених фаршу, моркви та цибулі.

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Ще потрібні вершки та плавлений сир, можна обійтися чимось одним, але смачнішим він буде, як запевняє авторка, коли візьмете й те, й інше. Подавайте зі смаженими грінками та зеленню.

Суп "Обжорка" з фаршем та плавленим сиром

Суп "Ненажерка" з фаршем
Суп "Ненажерка" з фаршем / Фото: Julia Khalimova/pexels.com

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Інгредієнти на 1,5 літри:

  • фарш – 250 г;
  • картопля – 3 шт.;
  • цибуля, морква – по 1 шт.;
  • зелена цибуля;
  • сир плавлений – 200 г;
  • вершки 20%-150 мл;
  • сіль, перець, кріп.

Тут ще один рецепт швидкого супу – для нього потрібні консервовані кукурудза та квасоля.

Як приготувати:

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  1. Цибулю та моркву нарізати дрібно, картоплю – середніми кубиками. Нарізати зелену цибулю.
  2. Фарш обсмажити на олії до випаровування рідини та легкої золотавості, розбиваючи лопаткою фарш.
  3. Додати зелену цибулю, сіль, перець та пропущений через прес часник. Перемішати та зняти з вогню.
  4. У каструлі обсмажити цибулю та моркву та обсмажити 2-3 хвилини.
  5. Додати картоплю, фарш та цибулю з морквою. Залити гарячою водою та варити до готовності картоплі
  6. Додати плавлений сир і довести до смаку сіллю та перцем. Перемішати.
  7. Влити вершки та додати кріп. Довести до кипіння та зняти з вогню.

Швидкий та зігрівальний суп можна приготувати з цвітної капусти, його рецепт читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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